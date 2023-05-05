BIST 4.427
DOLAR 19,49
EURO 21,51
ALTIN 1.277,68
HABER /  GÜNCEL

Doğalgazı kartlı/ kontürlü olanlar bedava doğalgazı nasıl kullanacak?

Doğalgazı kartlı/ kontürlü olanlar bedava doğalgazı nasıl kullanacak?

Ön ödemeli yani kartlı sayaç kullananlar bedava doğalgazı nasıl ve ne alacak sorusunun yanıtı EPDK'dan geldi. Başta Ankara olmak üzere kartlı sayaç kullanan doğalgaz abonelerini bedava doğalgaz hakları kartlarına otomatik yüklenecek. Bedava doğalgaz kartlı sayaç abonelerinin kullanım miktarlarına göre belirlenecek.

Abone ol

Kartlı sayaç sistemi kullanan doğalgaz aboneleri ücretsiz doğalgazdan nasıl ve ne kadar faydalanacaklar? Doğalgazın ücretsiz olduğu 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki dönemden ön ödemeli sayaç kullanan doğalgaz aboneleri de faydalanacak. Ön ödemeli kartlı sayaç kullanan doğalgaz abonelerinin aylık kullanım bedelleri EPDK tarafından hesaplanacak ve ücretsiz dönem için otomatik olarak kartlara yüklenecek. Ön ödemeli sayaç kullanan doğalgaz aboneleri ne kadar ücretsiz doğalgaz kullanacak sorusunun yanıtı her abone için farklılık gösterecek. Ön ödemeli sayaç kullanan her abonenin ücretsiz doğalgaz hakkı kendi kullanım bedelleri üzerinden hesaplanacak. 

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki doğalgaz tüketimi için ücret ödenmeyecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğalgaz uygulamasına yönelik açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında, "Bedava doğalgaz ve akabi̇nde yapılacak i̇ndi̇ri̇m i̇le i̇lgi̇li̇ vatandaşlarımızın herhangi̇ bi̇r tereddüdü olmasın. Usul ve esasları beli̇rledi̇k. Dağitim şi̇rketleri̇ i̇le görüştük, gerekli̇ yazıyı gönderdi̇k. Kesi̇nli̇kle hi̇çbi̇r tüketi̇ci̇mi̇zi̇n hakki zayi̇ olmayacak" dedi.

Gelen faturalar iptal edilecek

Yılmaz'ın açıklamasına göre, tahsi̇l edi̇len faturalar varsa i̇ptal edi̇lecek ve i̇ade edi̇lecek. Ön ödemeli̇ sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bi̇r aylık tüketi̇m tespi̇t edi̇lecek ve sonraki ay o mi̇ktar doğalgaz kartına ücretsi̇z yüklenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Toplam ödenecek tutar faturada "0" olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek.

Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek.

Ayrıca, deprem bölgesindeki abonelerin ilk faturalarındaki 30 günlük kısım da bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024'e kadar 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.

25 metreküpten eksik kalan miktar sonraki dönemdeki indirime konu edilemeyecek.

Her iki indirimden kartlı sayaç kullanıcısı aboneler de yararlanacak.

Abonelerin bir aylık tüketimi tespit edilecek ve bir sonraki ay o miktarda doğalgaz vatandaşların kartlarına yüklenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Manço'lu cevap! İşte gençler...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Manço'lu cevap! İşte gençler...
ABD'de eski diplomat ve akademisyenler Biden'dan Tunus'a yardımları durdurmasını istedi
ABD'de eski diplomat ve akademisyenler Biden'dan Tunus'a yardımları durdurmasını istedi
Bakan Nebati'den asgari ücrete zam ve enflasyon açıklaması! "Bizim için de pozitif sürpriz oldu''
Bakan Nebati'den asgari ücrete zam ve enflasyon açıklaması! "Bizim için de pozitif sürpriz oldu''
Piyasalarda gün ortası
Piyasalarda gün ortası
Gelecek Partisi'de toplu istifa şoku! 300 kişi bakın hangi partiye geçti
Gelecek Partisi'de toplu istifa şoku! 300 kişi bakın hangi partiye geçti
Çin'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı
Çin'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı
Emlak Katılım ve Arz Portföy'den "portföy saklama hizmeti" iş birliği
Emlak Katılım ve Arz Portföy'den "portföy saklama hizmeti" iş birliği
Adana’da jandarmadan "joker" operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Adana’da jandarmadan "joker" operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Mısır’da Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi başladı
Mısır’da Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi başladı
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Telefonu elinden düşürmeyenlere haberler kötü!
Telefonu elinden düşürmeyenlere haberler kötü!
Uşak'taki vahşette yeni gelişme! 2 aylık bebeğini 6. kattan atmıştı: Baba tespit edilemedi!
Uşak'taki vahşette yeni gelişme! 2 aylık bebeğini 6. kattan atmıştı: Baba tespit edilemedi!