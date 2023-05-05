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Milli judocular Dünya Şampiyonası'nda

Milli judocular Dünya Şampiyonası'nda

Katar’ın başkenti Doha’da 7-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’nda, olimpik milli 7 erkek ve 4 kadın judocu tatamide yer alacak.

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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota hakkı kazandıran önemli müsabaka olan Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha’da 7-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Olimpik Milli Takım'da, 7 erkek ve 4 kadın judocunun tatamide yer alacağı büyük organizasyon için 99 ülkeden şu ana kadar 314 kadın ve 344 erkek judocu ön kayıt yaptırdı.

Dünya Şampiyonası hazırlıkları için önce Japonya’da ortak çalışma kampına katılan, ardından İstanbul’da son antrenmanlarını yapan olimpik milliler, bugün hava yoluyla Doha'ya gitti.

Dünya Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil edecek milliler şu isimlerden oluştu:

Kadınlar: 57 kiloda Hasret Bozkurt, 70 kiloda Fidan Ögel, +78 kiloda Hilal Öztürk ve Kayra Sayit
Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda Muhammed Ali Demirel, 73 kiloda Umalt Demirel ve Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank ve +100 kiloda Münir Ertuğ

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