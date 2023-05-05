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Metehan gerçek adı ne, Kızılcık Şerbeti'nde kim oynuyor? Ömer'in oğlu kim?

Metehan gerçek adı ne, Kızılcık Şerbeti'nde kim oynuyor? Ömer'in oğlu kim?

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer'in asi oğlunu oynayan Metehan'ı gerçekte genç oyuncu Rahimcan Kapkap oynuyor. Peki Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, dizileri neler?

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Show TV'nin her bölümü ile büyük ses getiren dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in başına buyruk, asi oğlu Metehan'a hayat veren genç oyuncu kim merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti bu akşam nefes kesen bir bölümle ekrana gelecek. Son anda oğlu için tüm suçu üzerine alan Ömer, Metehan'ı kurtaracak mı bu akşam göreceğiz. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de Metehan. Son bölümlerde performansı ve sahneleri artan Metehan'ı genç oyuncu Rahmican Kapkap oynuyor. Daha önce El Kızı dizisinde rol aldı. 

Rahimcan Kapkap kimdir?

Sinema ve dizi film oyuncusu. 1998, İstanbul doğuludur. Boyu 1.80 m, kilo 74 kg. Yıldız Teknik Üniversitesindeki eğitim i yanı sıra 2020 yılından itibaren Akademi 35 buçuk Sanat Evinde oyunculuk eğitimleri aldı. Oyunculuk dışında Dans, Vals, Tango, Salsa, Bachata Spor Tenis, Voleybol, Basketbol, Kürek, Eskrim gibi spor dallarıyla ilgilenmektedir. Closeby ReklamStore Rahimcan Kapkap, 2021 yılından itibaren Elkızı, Kızılcık Şerbeti dizilerinde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kızılcık Şerbeti (Metehan Ünal, TV Dizisi 2022) Elkızı (Mert Karasu, TV Dizisi 2021-2022)

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