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Oy verme işlemi 27 Nisan'da başladı! YSK son rakamı paylaştı

Oy verme işlemi 27 Nisan'da başladı! YSK son rakamı paylaştı

 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 227 bin 230 oldu.

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Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışında 1 milyon 139 bin 556, gümrüklerde ise 87 bin 674 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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