ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu! Elektrikli scooter çeşitleri 9.899 TL'den başlayan fiyatlarla satışta!

Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar zincir marketlerin yayınladığı aktüel ürünler kataloglarını yakından takip etmeye devam ediyor. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri aktüel ürünler listesini yayınlayan ŞOK 7 sayfalık 6 Mayıs cumartesi aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. Bu kapsamda gıdadan teknolojik aletlere, temizlik malzemelerinden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok ürün raflardaki yerini alıyor. İşte ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler ve fiyat listesi haberimizde...

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Her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de internette ŞOK'ta bu hafta ne var? diye araştırmalar hız kazanırken zincir market ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Birçok üründe avantajlı fiyat imkanı sunan ŞOK yayınladığı 7 sayfalık aktüel ürün listesi ve fiyatlarıyla dikkat çekmeyi başardı. ŞOK 6 Mayıs çarşamba aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektrikli scooter, robot süpürge, akıllı saat gibi ürünler ön plana çıkırken temizlik malzemelerinden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok ürün raflardaki yerini aldı. İşte ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ŞOK 3-9 Mayıs 2023 aktüel kataloğu

*Thermostell 304 Paslanmaz Çelik Termos 249,90 TL

*Paslanmaz Çelik Matara 79,95 TL

*Krep ve PopCorn Makinesi 239,90 TL

*Çaydanlık Aile Boyu 399,90 TL

*Diamond Digestive Kahve Yanı Bardağı 6’lı 119,90 TL

*Borcam Tencere 99,95 TL

*Kadın Pijama Takımı 199,90 TL

*Spor Tayt 49,95 TL

*Portatif Buharlı Kırışık Giderici 499,90 TL

*Dantelli Bralet 89,95 TL

*Çok Amaçlı Şeffaf Çanta Büyük Boy 34,95 TL

*2’li Banyo Havlusu Takımı 99,95 TL

*Lio Biberli Yeşil Zeytin 26,90 TL

*Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 54,95 TL

*Anadolu Mutfağo İthal Pilavlık Pirinç 17 TL

*Pınar Şölen Sucuk Isıl İşlem /Namet Kangal Sucuk Isıl İşlem 79,90 TL

*Damla Kurabiye 24 TL

*Pötibör Bisküvi 39,90 TL

*Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 18,90 TL

*Çokoturta Vişneli 19,90 TL

*Dankek Tart Kek Portakallı 19,90 TL

*Dankek Donut Marshmallowlu Kek 19,90 TL

*Olala Sufle Kek Cappucino 10,90 TL

*Bebeland Bebek Bezi 164,95 TL

*Pantene Şampuan Çeşitleri 38,50 TL

*Neutrogena Bakım Kremi 39,90 TL

*Neutrogena Sivilce Temizleyici Jel 44,90 TL

*Neutrogena Yüz Temizleme Köpüğü 39,90 TL

*Silen 32’li Tuvalet Kağıdı 64,90 TL

*Full Ortopedik Economic Bamboo Sünger Çift Kişilik Yatak 1269 TL

*3 Kapaklı Tek Çekmeceli Gardırop 1999 TL

*Kapaklı TV Sehpası 499,90 TL

*Çamaşır Sepetli Çok Amaçlı Dolap 899,90 TL

*4 Çekmeceli Şifonyer 1299 TL

*40 KM'ye kadar menzilli elektrikli scooter 15999 TL

*Hifree Massage Gun 1179 TL

*Akıllı Robot Süperge ve Paspas 6499 TL

*Akıllı Saat 729 TL

*18 KM'ye kadar menzilli elektrikli scooter 9899 TL

*28 KM'ye kadar menzilli elektrikli scooter 11899 TL