Okan Buruk'tan Bafetimbi Gomis kararı! Kriz sonrası dikkat çeken hamle...

Galatasaray’da yaşanan Bafetimbi Gomis krizinin ardından oyuncuyla ilgili yeni bir karar alındı. Kadroda revizyona gitmeye hazırlanan Okan Buruk’un Bafetimbi Gomis’e yeniden süre vermeye başlayacağı öne sürüldü.

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Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, art arda yaşanan puan kayıplarının ardından ilk 11’e neşteri vuruyor. Sol bekte değişikliğe gitmeye hazırlanan Buruk’un Bafetimbi Gomis’e de tekrar süre vereceği kaydedildi.

Sabah’ın haberine göre Okan Buruk, ligdeki Başakşehir maçında kadroda revizyona gidecek. Sol bekte Adekugbe’yi kesecek olan teknik adam, Le Dubois’yı ilk 11’e çekecek. Bu hamle sonrası Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı’nın dışında takımın üçüncü bir yerliye ihtiyacı doğacak. En kuvvetli adaylar ise Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz.

Okan Buruk ligin kalan kısmında Bafetimbi Gomis’in yanı sıra Midtsjö’ye de daha fazla süre verme kararı aldı.