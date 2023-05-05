Antalya'daki 24. Tarım ve Seracılık Festivali'nde acı biber yeme yarışması düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 24. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında, acı biber yeme yarışması yapıldı.

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Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, ikisi kadın 15 yarışmacı katıldı.

İki etaptan oluşan etkinlikte, yarışmacılar 3 dakikada en fazla acı biberi yiyebilmek için mücadele etti.

Yarışmacıların biberlerin acılığı nedeniyle zor anlar yaşadığı etkinlikte, 260 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer birinci oldu.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ilçede üretilen acı biberlerin dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini söyledi.

Festivalde biberin tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini aktaran Köleoğlu, üreticilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışmada birinci olan Tuncer de, acı biber yemeyi çok sevdiğini belirterek, "Acıyı her zaman yerim, soframda acı hiç eksik olmaz. Benim için sıradan bir yarışmaydı, tesadüfen geldim ve yarıştım. Birinci olduğum için mutluyum." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara ve katılımcılara çeşitli miktarda para ödülleri verildi.