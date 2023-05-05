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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 178,4 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 11 milyon dolarlık DİBS ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı

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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 178,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Nisan haftasında net 178,4 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 11 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Nisan itibarıyla 25 milyar 277,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Nisan'da 23 milyar 746,9 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 1 milyar 110,4 milyon dolardan 1 milyar 97,4 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 70,4 milyon dolardan 71,8 milyon dolara çıktı.

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