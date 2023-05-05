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Sinan Oğan'dan çok iddialı çıkış: Seçimin sürprizini yapacağız

Sinan Oğan'dan çok iddialı çıkış: Seçimin sürprizini yapacağız

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 8 gün kalan seçimler için çok iddialı konuştu. Nevşehir'de vatandaşlarla buluşan Oğan, "Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacaktır. Ata ittifakı'nın milletvekilleri de Meclis'e girecek." dedi.

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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Oğan, gazetecilere, Türkiye'de son günlerde seçmenin tercihinde değişiklik yaşandığını, sıfırdan başladıkları hareketin ülke genelinde dengeleri değiştirir pozisyona geldiğini savundu.

"Seçimin sürprizini yapacağız"

Her partinin belli bir kitleye sahip olduğunu kaydeden Oğan, şöyle konuştu:

"Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacaktır. Ata ittifakı'nın milletvekilleri de Meclis'e girecek. Biz hem milletvekilleri boyutunda sürpriz yapacağız hem de cumhurbaşkanlığı boyutunda dört cumhurbaşkanı adayı içerisinde sürpriz yapacağız.

"Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmediği takdirde..."

Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmediği takdirde Kılıçdaroğlu seçmeninin ikinci tercihi Sinan Oğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmediği takdirde Erdoğan'ın seçmeninin tercihi de Sinan Oğan'dır. Türk milliyetçilerinin birinci tercihi de Sinan Oğan'dır."

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