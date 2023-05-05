BIST 4.417
DOLAR 19,50
EURO 21,44
ALTIN 1.270,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da müstakil evde yangın: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'da müstakil evde yangın: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında, evin içerisinde bulunan Nurten Dağdelen (53) ve oğlu Hüseyin Dağdelen (16) yaşamını yitirdi. 17 yaşındaki Perihan Dağdelen ise evden yaralı kurtarıldı.

Dağdelen, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi süren ve vücudun da ağır yanıklar oluşan Dağdelen, buradan da İzmir'e sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hemşirenin sözleri kan dondurdu! "En az 20 hastayı bilerek öldürdüm"
Hemşirenin sözleri kan dondurdu! "En az 20 hastayı bilerek öldürdüm"
Van'da Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğrenci için tişört üretildi
Van'da Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğrenci için tişört üretildi
Kırgızistan Futbol Federasyonunun yeni ofisi Bişkek'te açıldı
Kırgızistan Futbol Federasyonunun yeni ofisi Bişkek'te açıldı
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, süper güç Türkiye için tarih verdi
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, süper güç Türkiye için tarih verdi
İstanbul'da altın toptancısının 1,5 milyon avrosunun gasbedilmesine ilişkin 13 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da altın toptancısının 1,5 milyon avrosunun gasbedilmesine ilişkin 13 şüpheli tutuklandı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacak
Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacak
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Kızılcık Şerbeti Nilay saçları yok mu, neden peruk takıyor? Fevza Civelek kapandı mı?
Kızılcık Şerbeti Nilay saçları yok mu, neden peruk takıyor? Fevza Civelek kapandı mı?
Sinan Oğan'dan çok iddialı çıkış: Seçimin sürprizini yapacağız
Sinan Oğan'dan çok iddialı çıkış: Seçimin sürprizini yapacağız
Tekirdağ'da poyraz var! Deniz ulaşımı olumsuz etkileniyor
Tekirdağ'da poyraz var! Deniz ulaşımı olumsuz etkileniyor
Giresunspor Kulübü Başkanı Yamak, Süper Lig'deki durumlarını değerlendirdi
Giresunspor Kulübü Başkanı Yamak, Süper Lig'deki durumlarını değerlendirdi