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Kırgızistan Futbol Federasyonunun yeni ofisi Bişkek'te açıldı

Kırgızistan Futbol Federasyonunun yeni ofisi Bişkek'te açıldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkeyi ziyaret eden FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Kırgızistan Futbol Federasyonunun yeni ofisinin açılış törenine katıldı.

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Başkent Bişkek'te FIFA Forward programının projesi çerçevesinde inşa edilen ve modern ekipmanlarla donatılan dört katlı binanın açılış töreni gerçekleştirildi.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, FIFA'nın Kırgız futbolunun gelişimine yaptığı katkıya dikkati çekerek, spor altyapısının iyileştirilmesine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Futbolun birçok Kırgızistanlı gibi kendisine de çok yakın olduğunu vurgulayan Caparov, ülkede futbolu geliştirmeye yönelik girişimler konusunda çok hevesli olduklarını kaydetti.

- Caparov, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Caparov, kabul ettiği FIFA Başkanı Infantino ile Kırgız futbolunun gelişimi ve Kırgızistan'daki futbol altyapısının iyileştirilmesi konularını ele aldı.

Caparov, futbolun tüm sporlar içinde kendisine çok yakın olduğunu, çocukluğundan beri futbol oynadığını ve bu sporla ilgili dünyadaki gelişmeleri büyük ilgiyle takip ettiğini söyledi.

"Kırgızistan'a ilk ziyaretiniz Kırgız futbolunun gelişimi açısından sembolik ve önemlidir." diyen Caparov, spor alanındaki başarıların, devletin refahının, birliğinin ve gelişiminin bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Infantino da sıcak karşılama ve ülkede futbolun nasıl geliştiğini görme fırsatı için minnettarlığını dile getirdi.

Hedeflerinden birinin ülkede futbolun gelişimini teşvik etmek, uluslararası deneyimi paylaşmak ve bu sporun gelişimine yatırım yapmak olduğunu vurgulayan Infantino, Kırgızistan'ın Issık Göl'deki Çocuk ve Genç Futbol Akademisi ve diğer tesislere yatırım yapmaya ve teknik destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Infantino, son 10 yılda Kırgız futbolunun ne kadar geliştiğini ve iyi sonuçlar verdiğini gözlemlediklerini belirterek, Kırgız futbolcuların hem fiziksel hem de teknik yeteneklere sahip olduğunu kaydetti.

Infantino, spor alanındaki işbirliğini daha da yoğunlaştırma isteği için Kırgız yetkililere teşekkür etti.

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