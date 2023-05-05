Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacak

Polonya’da bu yıl içerisinde HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacağı belirtildi.

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Polonya’dan savunma sanayisine yönelik yeni bir adım geldi. ABD’deki 3 günlük ziyaret çerçevesinde Maryland’deki Teknoloji ve Havacılık şirketi Lockheed Martin’e giden Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak açıklamada bulundu.

Blaszcak, bu yılın sonlarında Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacağını söyledi.

Birçok Avrupa ülkesinin HIMARS çoklu roketatar sistemiyle ilgilendiğini belirten Blaszczak, merkezin yalnızca Polonya değil, diğer Avrupa ülkeleri için de üretim noktası olmasını amaçladıklarını bildirdi.

Teknoloji ve Havacılık Şirketi Lockheed Martin yöneticileriyle görüştüğünü belirten Blasczak, şirketin Polonya savunma sanayisiyle iş birliğine hazır olduğunu açıkladı. Blasczak, ABD'nin de Polonya savunma sanayisinin geliştirilmesi konusunda işbirliğine ilişkin güvence verdiğini ifade etti.

Söz konusu HIMARS çoklu roketatarlarını 2019 yılında sipariş ettikleri belirten Blaszcak, bu yıl yine HIMARS çoklu roketatarlarının 18. Mekanize Tümen'e teslimatının gerçekleşeceğini aktardı.

Polonyalı bakan ayrıca 500 adet yeni HIMARS siparişi için ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

ABD'li yetkililerle Javelin lazer güdümlü tanksavar füzelerinin Polonya'da üretim planını ele aldıklarını söyleyen bakan, "Ukrayna'da kendilerini kanıtlayan bu füzelere ihtiyaç Polonya'da da, diğer Avrupa ülkelerinde de oldukça fazla" dedi.