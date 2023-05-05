BIST 4.417
DOLAR 19,50
EURO 21,44
ALTIN 1.270,07
HABER /  DÜNYA

Hemşirenin sözleri kan dondurdu! "En az 20 hastayı bilerek öldürdüm"

Hemşirenin sözleri kan dondurdu! "En az 20 hastayı bilerek öldürdüm"

Hollanda'daki Wilhelmina Hastanesi'nde çalışan ve kısa bir süre önce gözaltına alınan 30 yaşındaki hemşire Theodoor V., "Onları daha fazla acı çekmekten kurtardım" diyerek, en az 20 Kovid-19 hastasını öldürdüğünü itiraf etti.

Abone ol

Hollanda'nın Assen kentindeki Wilhelmina Hastanesi'nde çalışan ve kısa bir süre önce gözaltına alınan 30 yaşındaki hemşire Theodoor V.'nin itirafı kan dondurdu.

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan ve Mart 2020 ile Mayıs 2022 arasında en az 20 Kovid-19 hastasını öldürdüğünü itiraf eden Theodoor, "Onları daha fazla acı çekmekten kurtardım" dedi.

Olayla alakalı soruşturma devam ederken, Theodoor hakkındaki kesin kararın Haziran ayında verilmesi bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cinsel hayatı sorulan Selen Görgüzel bir de 'taciz' itirafı yaptı: "Onun bunun yatağından geçmezsen...''
Foto Galeri Cinsel hayatı sorulan Selen Görgüzel bir de 'taciz' itirafı yaptı: "Onun bunun yatağından geçmezsen...'' Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kırgızistan Futbol Federasyonunun yeni ofisi Bişkek'te açıldı
Kırgızistan Futbol Federasyonunun yeni ofisi Bişkek'te açıldı
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, süper güç Türkiye için tarih verdi
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, süper güç Türkiye için tarih verdi
İstanbul'da altın toptancısının 1,5 milyon avrosunun gasbedilmesine ilişkin 13 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da altın toptancısının 1,5 milyon avrosunun gasbedilmesine ilişkin 13 şüpheli tutuklandı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacak
Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacak
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Kızılcık Şerbeti Nilay saçları yok mu, neden peruk takıyor? Fevza Civelek kapandı mı?
Kızılcık Şerbeti Nilay saçları yok mu, neden peruk takıyor? Fevza Civelek kapandı mı?
Sinan Oğan'dan çok iddialı çıkış: Seçimin sürprizini yapacağız
Sinan Oğan'dan çok iddialı çıkış: Seçimin sürprizini yapacağız
Tekirdağ'da poyraz var! Deniz ulaşımı olumsuz etkileniyor
Tekirdağ'da poyraz var! Deniz ulaşımı olumsuz etkileniyor
Giresunspor Kulübü Başkanı Yamak, Süper Lig'deki durumlarını değerlendirdi
Giresunspor Kulübü Başkanı Yamak, Süper Lig'deki durumlarını değerlendirdi
Opel'den mayıs ayında sıfır faizli kredi seçenekleri
Opel'den mayıs ayında sıfır faizli kredi seçenekleri
Antalya'daki 24. Tarım ve Seracılık Festivali'nde acı biber yeme yarışması düzenlendi
Antalya'daki 24. Tarım ve Seracılık Festivali'nde acı biber yeme yarışması düzenlendi