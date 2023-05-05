Hemşirenin sözleri kan dondurdu! "En az 20 hastayı bilerek öldürdüm"

Hollanda'daki Wilhelmina Hastanesi'nde çalışan ve kısa bir süre önce gözaltına alınan 30 yaşındaki hemşire Theodoor V., "Onları daha fazla acı çekmekten kurtardım" diyerek, en az 20 Kovid-19 hastasını öldürdüğünü itiraf etti.Abone ol
Hollanda'nın Assen kentindeki Wilhelmina Hastanesi'nde çalışan ve kısa bir süre önce gözaltına alınan 30 yaşındaki hemşire Theodoor V.'nin itirafı kan dondurdu.
Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan ve Mart 2020 ile Mayıs 2022 arasında en az 20 Kovid-19 hastasını öldürdüğünü itiraf eden Theodoor, "Onları daha fazla acı çekmekten kurtardım" dedi.
Olayla alakalı soruşturma devam ederken, Theodoor hakkındaki kesin kararın Haziran ayında verilmesi bekleniyor.
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