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Oğlu 3.kattan düşmüştü! Pucca son halini paylaştı, güzel haberi verdi: "Güçlü evladım benim"

Oğlu 3.kattan düşmüştü! Pucca son halini paylaştı, güzel haberi verdi: "Güçlü evladım benim"

Pucca, geçtiğimiz günlerde 3. kattan düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki oğlu Batı'nın 2 ameliyatın ardından hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından oğlunun evde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Pucca, "Hastaneden çıkarken yana yakıla tekerlekli sandalye arıyordum bir süre onunla oluruz diye ama ve geldiğinde ayaklandı. Güçlü evladım benim" dedi.

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Kitaplarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeyi başaran Pucca lakaplı fenomen ve yazar Selen Pınar Işık ile oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün 6 yaşındaki oğulları 3. kattan aşağı düşmüştü. 

Yaşadığı ilk şoku atlatan Pucca, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yaşadıklarını feci olayı anlattı. Oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim şu ifadeleri kullanmıştı;

''Bilinci açık kollarında kırıklar var...''

"Çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı 3. Kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak o beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler dua edenler çok çok çok teşekkürler"

Pucca'nın bu paylaşımına kısa sürede "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

"Akıl sağlığımı korumam mucize"

Baba Serhat Osman Karagöz ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Tek tek dönemediğim bütün arkadaşlarıma, yazan herkese çok teşekkür ederim. Batı fiyakalı bir o kadar da haşere. Yaşanılan şey travmatik, atlatılan mevzu ucuz. Akıl sağlığımı korumam mucize" ifadelerini kullanmıştı.

Pucca'nın oğlu Batı taburcu edildi

Pucca lakabıyla tanınan yazar Selen Işık Pınar, geçtiğimiz günlerde 3. kattan düşen 6 yaşındaki oğlu Batı, iki kez ameliyat oldu. Kollarında ciddi kırıklar bulunan Batı, hastaneden taburcu edildi.

Pucca oğlunun son halini paylaştı

Instagram hesabından oğlunun sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapan Pucca, yeni paylaşımda Batı'nın evde olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Oğlunun fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Eve döndük bu arada. Hatta sabah yumurtayı bile beraber yaptık. 85. kez ters yüz animasyonunu sanki ilk kezmiş gibi izliyoruz şu an" dedi.

"Eve geldiği gibi ayaklandı"

Oğlunun destek almadan yürüyebildiğini söyleyen Pucca, "Hastaneden çıkarken yana yakıla tekerlekli sandalye arıyordum. Bir süre onunla oluruz diye düşünüyordum ama eve geldiği gibi ayaklandı. Şimdi oturmuyor. Bugün karnı doymuş bebek gibi huzurluyum şu anı gördüm ya... Güçlü evladım benim" ifadelerini kullandı.

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