Ahmet Necdet Sezer'in danışmanı Dışişleri Bakanı oluyor! Necmettin Erbakan'ın bakanı da kadroda

Mİllit İttifakı cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdroğlu, yarın 'İstanbul Mitingi'nde gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin de katılacağı mitingde, seçimin kazanılması durumunda ekonomiyi yönetecek 'Şampiyonlar Ligi Takımı' da tanıtılacak. Liderliğini Ali Babacan'ın yapacağı ekonomi yönetiminde Necmettin Erbakan dönemi bakanlarından bir isim de yer alacak. Asıl bomba ise Ahmet Necdet Sezer'le ilgili...

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CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı, 14 Mayıs seçimleri öncesi İstanbul Mitingi'nde seçmenin karşısında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması planlanan parti liderleri ile İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da mitingde olacak. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şampiyonlar Ligi Takımı dediği ekonomi yönetimi kadrosu ilk kez resmi olarak yarın açıklanacak.

Yer: Maltepe... Saat 17:30...

Maltepe'de düzenlenecek miting yarın saat 17.30'da başlayacak. Edinilen bilgiye göre ekonomide çözüm reçetelerinin anlatılacağı mitingde liderler, sahneye yeni dönemin ekonomi kurmaylarını da davet edecek ve seçmenin karşısına çıkaracak. İşte seçimlerin kazanılması durumunda ekonomi yönetiminin teslim edileceği o kadro...

Kaptan koltuğunda Babacan var...

- DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ekonomik kurumların koordinasyonundan sorumlu olacak. Ekonomi kadrosuna DEVA Partisi’nden katkı sunacak isim, Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı olacak.

Hazine ve Maliye Bakanları...

- Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılarak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz’ın Hazine’ye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun da Maliye’ye Bakan olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı olacağı iddia edilen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin ismi de Maliye Bakanlığı için konuşuluyor...

- Liderlerle birlikte halkın karşısına çıkacak isimlerden biri olan CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztrak’ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun başına geçmesi bekleniyor.

Eski TÜİK Başkanı da kadroda

- Eski TÜİK Başkanı, İYİ Partili Birol Aydemir de ekonomi alanında görevlendirilecek isimler arasında bulunuyor. Aydemir şu an İYİ Parti lideri Meral Akşener’in başdanışmanlığı görevini yürütüyor.

Eski Bakanlar da takımda..

Ekonomi kadrolarında Gelecek Partisi’nden ise Feridun Bilgin ve Kerim Rota yer alacak. Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Gelecek Partisi’nin Politika İzleme Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ise çeşitli özel bankalarda Hazine ve uluslararası bankacılık alanlarında üst düzey görevler aldı.

Merkez Bankası Başkanı kim olacak? Millet İttifakı seçimi kazanması durumunda ekonomiyi yönetecek kadroyu belirlemeye başladı. Kulislere göre Merkez Bankası Başkanlığı'na atanacak isim üzerinde uzlaşma sağlandığı belirtiliyor. Kulislere göre aralarında bir banka yöneticisinin de bulunduğu çok sayıda isim konuşuldu ve üzerinde mutabık kalınan ekonomist Hakan Kara oldu. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hakan Kara, CHP’nin ekonomiyle ilgili yaptığı "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısına katılmış ve bir konuşma yapmıştı.

Demokrat Parti yöneticileri de kadroda

Demokrat Parti de iki isimle ekonomi kadrolarına katkı verecek. Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Maliye Bakanlığı bünyesinde Genel Sekreterlik ve birçok yurtdışı temsilciliğinde başmüşavirlik yapmıştı. Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi, enerji uzmanı Ali Arif Aktürk de Millet İttifakı ekonomi kadrosunda görevlendirilmesi planlanan isimler arasında yer alıyor.

Erbakan'ın Bakanı da A Takımı'nda...

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir'in de ekonomi kadrosunda görev alması bekleniyor. Eski Devlet Bakanı Tekir, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanlığı ve Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.