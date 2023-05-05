BIST 4.417
DOLAR 19,50
EURO 21,44
ALTIN 1.270,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Marmaris'te turistleri taşıyan minibüs kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Marmaris'te turistleri taşıyan minibüs kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yağışlı havanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, karşıdan gelen tur minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetin minibüsle çarpışması sonucu, 3'ü yabancı uyruklu 7 kişi yaralandı.

Özkan Bozkuş'un kullandığı 09 ACJ 595 plakalı kamyonet, Marmaris-Datça kara yolunda karşı yönden gelen Salihhan Öztekin yönetimindeki 48 S 1545 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Poyraz ve Kenan Bozkuş ile minibüsteki İngiltere uyruklu Moreland Ronald Neil ,Robert Mckee ve Sharon Mckee yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü
Oğlu 3.kattan düşmüştü! Pucca son halini paylaştı, güzel haberi verdi: "Güçlü evladım benim"
Oğlu 3.kattan düşmüştü! Pucca son halini paylaştı, güzel haberi verdi: "Güçlü evladım benim"
Muğla'da müstakil evde yangın: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'da müstakil evde yangın: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hemşirenin sözleri kan dondurdu! "En az 20 hastayı bilerek öldürdüm"
Hemşirenin sözleri kan dondurdu! "En az 20 hastayı bilerek öldürdüm"
Van'da Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğrenci için tişört üretildi
Van'da Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğrenci için tişört üretildi
Kırgızistan Futbol Federasyonunun yeni ofisi Bişkek'te açıldı
Kırgızistan Futbol Federasyonunun yeni ofisi Bişkek'te açıldı
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, süper güç Türkiye için tarih verdi
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, süper güç Türkiye için tarih verdi
İstanbul'da altın toptancısının 1,5 milyon avrosunun gasbedilmesine ilişkin 13 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da altın toptancısının 1,5 milyon avrosunun gasbedilmesine ilişkin 13 şüpheli tutuklandı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacak
Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacak
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Kızılcık Şerbeti Nilay saçları yok mu, neden peruk takıyor? Fevza Civelek kapandı mı?
Kızılcık Şerbeti Nilay saçları yok mu, neden peruk takıyor? Fevza Civelek kapandı mı?