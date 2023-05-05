Hıdırellez dileğini gül ağacına gömerken okunacak dua

2023 hıdırellez ne zaman, hıdırellez gelenekleri neler dilek duası nasıl, hıdırellezde neler yapılmaz ve gül ağacına dilek asma geleneği nedir? Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellez 5 mayıs cuma günü başladı 6 mayıs cumartesi ikindi ezanında bitecek. Peki dilekler gül ağacına ne zaman bağlanır?

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Hıdırellez bugün yani 5 Mayıs 2023 cuma akşamı başlıyor. Hıdırellez dilekleri 6 mayıs çcumartesi günü ikindi vaktine kadar dua edilip gül ağacının dibine yerleştirilmeli. Peki Hıdırellezde dileklerin kabul olması için yapılanlar nelerdir? Hıdırellez günü günü nerelere dikkat edilir ve neler yapılmaz? Hıdırellez akşamı gül ağacının altına dilek bağlama nasıl yapılır duası nasıldır ve tam vakti nedir? Hıdırellezde neler yapılması gerektiğini sizin için derledik.

Hıdırellez dileğini gül ağacına gömerken okunan dua

İşte dilek dilerken ve Gül ağacına astıktan sonra edeceğiniz Dua…Bismillahirahmanirahim Bin bir adım bir adım /allah bir adım adım / kerim kerem allah /başımda bir duman var yardım eyle ya allah / la ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin

Hıdırellez nedir?

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü,Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs - 6 Mayıs tarihleri arasında kutlanır. 5 mayıs akşamı dilekler dilenir, 6 mayısta şenlikler olur. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler St.Georges Günü olarak kutlamaktadırlar.

Neler yapılır, neler yapılmaz?

Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri günde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor.

5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz. Hıdırellez günü, hiçbir yeşil dalından koparılmaz. Bazı bölgelerde Hıdırıllez günü çamaşır yıkanması, ev temizlenmesi ve iş yapılması da uygun bulunmaz.