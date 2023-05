Matriks'in ilk üç aylık cirosu 104,3 milyon liraya ulaştı

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar: -"Ulusal ve uluslararası düzeydeki dalgalanmalara rağmen, sağlıklı ve sürdürülebilir bilanço yapımızı koruduk

2023 yılının ilk 3 ayında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 104'lük artışla 104,3 milyon liraya ulaştıran Matriks'in, söz konusu dönemdeki net karı ise 22,1 milyon lira oldu.

Matriks, 2023 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ilk üç ayda satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 104'lük artışla 104,3 milyon liraya ulaştıran Matriks'in, ilk üç aylık dönemdeki net karı ise 22,1 milyon lira oldu.



Bu rakamlara göre Matriks, 2022 yılının aynı dönemine göre net karını yüzde 46 artırmış oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, 2023 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal verilerine ilişkin olarak "Ulusal ve uluslararası düzeydeki dalgalanmalara rağmen, sağlıklı ve sürdürülebilir bilanço yapımızı koruduk. Beklenmedik zorlukların gölgesinde elde ettiğimiz bu rakamlar, uzun vadeli planlarımız çerçevesinde ilerlediğimizi net olarak gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Tutar, kuruluşunun 20'nci yılını kutlayan Matriks'in, kurumsal ve bireysel müşterileri ile kurduğu ilişkinin ürün-hizmet sağlama boyutunun ötesine geçtiğini ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"20 yıl boyunca sektörle birlikte büyümeye inandık ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürdük. Kendimizi aracı kurum ve bankaların teknoloji departmanlarının bir parçası olarak gördük ve bu şekilde konumlandırdık. Geliştirdiğimiz her projede, sunduğumuz her hizmette, yıllar içinde yaşadığımız dönüşümde ve yeni atılımlarımızda her zaman bu yaklaşımı görebilirsiniz. Bunu mümkün kılan ilgi ve güven hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Matriks olarak ürettiğimiz tüm projelerde sektörün gelişimine katkı sağlama önceliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

- "Sektör için dijital kütüphane oluşturuyoruz"

Ülkede finansal okur yazarlığın gelişimi konusunu öncelikli faaliyetler kapsamında değerlendirdiklerini ve projeler ürettiklerine dikkati çeken Tutar, şunları kaydetti:

"Bugüne dek farklı formatlarda oluşturduğumuz içerikler artık dijital bir kütüphaneye dönüşüyor, hedefimiz yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her anda, istedikleri bilgileri buradan alabilmesini sağlamak. Kar amacı gütmeyen Matriks Akademi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz online ve yüz yüze buluşmalarımızı, sektörün çok değerli profesyonellerinin de katılımlarıyla dijital ve sürdürülebilir bir başvuru kaynağına dönüştürme çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca kendini algoritmik işlemler konusunda geliştirmek isteyen yatırımcılara kaynak oluşturmak üzere kurduğumuz algokutuphanesi.com'u daha da geliştirip ürünlerimize entegre ediyoruz."