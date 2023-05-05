Hürriyet gazetesi matbaası Baykar'a satıldı fiyatı borsaya bildirildi Baykar'dan açıklama

Hürriyet Gazetesi’nin İstanbul Esenyurt’taki matbaası, arsası ile birlikte 816 milyon 551 bin TL’ye, Baykar Makine’ye satıldı. Konu ile ilgili Baykar’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız istikametinde kullanılacaktır” açıklamasına yer verildi.

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Demirören Medya Grubu, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’nin Esenyurt’taki eski matbaasının arsası ve üzerindeki binaları Baykar Makina Sanayii ve Ticaret AŞ’ye sattığını duyurdu.

Konu ile ilgili borsaya yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400,00.-TL bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır” denildi.

Baykar'dan açıklama

Baykar tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır. İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız istikametinde kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.