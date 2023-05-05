BIST 4.417
DOLAR 19,50
EURO 21,44
ALTIN 1.270,07
HABER /  MEDYA

Hürriyet gazetesi matbaası Baykar'a satıldı fiyatı borsaya bildirildi Baykar'dan açıklama

Hürriyet gazetesi matbaası Baykar'a satıldı fiyatı borsaya bildirildi Baykar'dan açıklama

Hürriyet Gazetesi’nin İstanbul Esenyurt’taki matbaası, arsası ile birlikte 816 milyon 551 bin TL’ye, Baykar Makine’ye satıldı. Konu ile ilgili Baykar’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız istikametinde kullanılacaktır” açıklamasına yer verildi.

Abone ol

Demirören Medya Grubu, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’nin Esenyurt’taki eski matbaasının arsası ve üzerindeki binaları Baykar Makina Sanayii ve Ticaret AŞ’ye sattığını duyurdu.

Konu ile ilgili borsaya yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400,00.-TL bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır” denildi. 

Baykar'dan açıklama

Baykar tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır. İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız istikametinde kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar(Canlı yayın)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar(Canlı yayın)
Milletvekili adayının seçim afişi mezarlığa asıldı
Milletvekili adayının seçim afişi mezarlığa asıldı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'çay fiyatı' eleştirisi! Seçimi kazanırsa yapacağı fiyatı açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'çay fiyatı' eleştirisi! Seçimi kazanırsa yapacağı fiyatı açıkladı
Logo Yazılım ve OYDER’den dijital dönüşüm konusunda iş birliği
Logo Yazılım ve OYDER’den dijital dönüşüm konusunda iş birliği
Bakan Kasapoğlu, Göztepe Kulübünü ziyaret etti:
Bakan Kasapoğlu, Göztepe Kulübünü ziyaret etti:
Adnan Oktar'ın en gözde itirafçı 'kedicik'i yeni isim davasını kazandı!
Adnan Oktar'ın en gözde itirafçı 'kedicik'i yeni isim davasını kazandı!
Terzi dizisi Deli Mustafa kim oynuyor? Deli Mustafa hastalığı ne?
Terzi dizisi Deli Mustafa kim oynuyor? Deli Mustafa hastalığı ne?
Aydın'da bir erkek eşini darp ederek öldürdü!
Aydın'da bir erkek eşini darp ederek öldürdü!
CHP seçim bürosunda 10 yaşındaki çocuğa kaynar çay fırlatıldı CHP'li başkandan açıklama
CHP seçim bürosunda 10 yaşındaki çocuğa kaynar çay fırlatıldı CHP'li başkandan açıklama
İzmir'de 6 işçinin öldüğü vinç kazasına ilişkin 7 kişinin 15'er yıla kadar hapsi istendi
İzmir'de 6 işçinin öldüğü vinç kazasına ilişkin 7 kişinin 15'er yıla kadar hapsi istendi
Ahmet Necdet Sezer'in danışmanı Dışişleri Bakanı oluyor! Necmettin Erbakan'ın bakanı da kadroda
Ahmet Necdet Sezer'in danışmanı Dışişleri Bakanı oluyor! Necmettin Erbakan'ın bakanı da kadroda