Logo Yazılım ve OYDER’den dijital dönüşüm konusunda iş birliği

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan: - "Otomotiv, çevik yapısı ve teknolojiye hızla uyum sağlama yeteneğiyle, genel ekonomide olduğu gibi dijitalleşmede de öncü sektörler arasında yer alıyor"

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Logo Yazılım, otomotiv sektöründeki yetkili satıcıların iş süreçlerinde dijitalleşmelerine destek olmak için Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) ile iş birliği gerçekleştiriyor.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda OYDER üyesi kuruluşlar, Logo Yazılım’ın geniş çözüm portföyüne avantajlı fırsatlarla ulaşıyor ve danışmanlık hizmetinden faydalanıyor.

OYDER ile yapılan iş birliği kapsamında Logo Yazılım, Otomotiv Gelişim Projesi’yle yetkili satıcıların dijital dönüşüm süreçlerine çözüm ve hizmetleriyle katkı sağlayacak.

Üyeler, Logo Yazılım’ın çözüm modülleriyle servis, yedek parça süreçleri, yeni araç ve kullanılmış araç yönetimi, genel muhasebe, finans, insan kaynakları ve bordro yönetimlerini tek platform üzerinden yüksek verimle yönetebilecek. Ayrıca yetkili satıcıların gelişim alanlarıyla ilgili webinar çalışmaları gerçekleştirilecek.

Logo Yazılım ile gerçekleştirilen iş birliği, kullanıcı alışkanlıklarına göre tasarlanan dost arayüzler ile OYDER üyelerine operasyonlarının her aşamasında çok sayıda kolaylık sunuyor. Açıklamaya göre bu kolaylıklar şöyle;

"Uçtan uca yönetim ile firmalar tüm süreçlerinin takibini yapabilirken, ERP, insan kaynakları ve e-Çözüm ihtiyaçları ile süreçleri uçtan uca yönetebiliyor. Fiyat ve kampanya yönetimi de tüm fiyat ve kampanyalar sisteme tanımlanarak hatalı fiyat vermenin önüne geçilebiliyor, fiyat teklifleri kayıt altına alınabiliyor. Müşteri ilişkileri yönetimi, müşterilerin tüm talep ve şikayet kayıtlarını tutarak potansiyel müşterilerinin teklif ve fırsat süreçleri incelenebiliyor.

Otomatize süreçlerde ise manuel süreçler otomatize edilerek hataların önüne geçiliyor ve kişiye bağlı olmadan faaliyetler sürdürülebiliyor. Web tabanlı ve mobil çözümler, zaman ve mekandan bağımsız olarak iş sürekliliği sağlanabiliyor. Anlık envanter takibi, hem envanterler anlık takip ediliyor, hem de mal kabulden sevkiyata kadar tüm depo süreçleri yönetilebiliyor.

Anlık raporlama da istenen raporlar için uzun zaman harcamadan anlık olarak tüm verilere ulaşılabiliyor. Mevzuata hızlı uyum, kullanılacak sistemler sayesinde otomotiv sektörü için değişen yasal mevzuatlara hızlıca uyum sağlanabiliyor. Çoklu marka ve şube yönetimi, satışı yapılan tüm markalar ve tüm şubeler, etkin şekilde yönetilebiliyor. Onay yönetimi, onay süreçleri oluşturarak, akıllı telefon üzerinden takip yapılabiliyor."

- "Mikrodan makroya tüm işletmelerin dijital dönüşümüne eşlik ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, OYDER ile gerçekleştirilen stratejik iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, "Otomotiv, çevik yapısı ve teknolojiye hızla uyum sağlama yeteneğiyle, genel ekonomide olduğu gibi dijitalleşmede de öncü sektörler arasında yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Sertcan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımları markası Logo Yazılım olarak, her sektörde mikrodan makroya tüm işletmelerin dijital dönüşümüne eşlik ediyoruz. Yapacağımız danışmanlıkla birlikte her bir yetkili satıcımızın dijital dönüşüm alanında gelişimlerine katkı sağlayarak otomotiv sektöründeki ayak izimizi genişleteceğiz."

OYDER Başkanı Dr. Kemal Altuğ Erciş ise dijitalleşmenin çağın en önemli değişim başlıklarından biri olduğunu belirtti.

Erciş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de yetkili satıcılar olarak yeni dünya düzeninin vazgeçilmezi olan dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. OYDER olarak üyelerimize bu önemli konuda destek vermek için alanının en iyilerinden biri olan Logo Yazılım ile dijitalleşmeye öncülük etmekten memnuniyet duyuyoruz. Logo Yazılım ile yaptığımız iş birliğinin tüm üyelerimize fayda getireceğine inanıyoruz."