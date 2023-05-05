BIST 4.417
DOLAR 19,50
EURO 21,44
ALTIN 1.270,07
HABER /  POLİTİKA

Milletvekili adayının seçim afişi mezarlığa asıldı

Milletvekili adayının seçim afişi mezarlığa asıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mezarlığa, CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Özgür Harun Yıldızlı'nın seçim afişinin asılmış olması dikkat çekti.

Abone ol

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Belediyesi Şirinsulhiye Mezarlığı'na CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Özgür Harun Yıldızlı'nın, “Kocaeli hakkını alacak” sloganlı seçim afişi asıldı.

Söz konusu noktada afiş asılması ilginç bir görüntü oluşturdu. Kimi vatandaşlar, afişin mezarlıkta asılmasından rahatsız olarak sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'çay fiyatı' eleştirisi! Seçimi kazanırsa yapacağı fiyatı açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'çay fiyatı' eleştirisi! Seçimi kazanırsa yapacağı fiyatı açıkladı
Logo Yazılım ve OYDER’den dijital dönüşüm konusunda iş birliği
Logo Yazılım ve OYDER’den dijital dönüşüm konusunda iş birliği
Bakan Kasapoğlu, Göztepe Kulübünü ziyaret etti:
Bakan Kasapoğlu, Göztepe Kulübünü ziyaret etti:
Adnan Oktar'ın en gözde itirafçı 'kedicik'i yeni isim davasını kazandı!
Adnan Oktar'ın en gözde itirafçı 'kedicik'i yeni isim davasını kazandı!
Terzi dizisi Deli Mustafa kim oynuyor? Deli Mustafa hastalığı ne?
Terzi dizisi Deli Mustafa kim oynuyor? Deli Mustafa hastalığı ne?
Aydın'da bir erkek eşini darp ederek öldürdü!
Aydın'da bir erkek eşini darp ederek öldürdü!
CHP seçim bürosunda 10 yaşındaki çocuğa kaynar çay fırlatıldı CHP'li başkandan açıklama
CHP seçim bürosunda 10 yaşındaki çocuğa kaynar çay fırlatıldı CHP'li başkandan açıklama
İzmir'de 6 işçinin öldüğü vinç kazasına ilişkin 7 kişinin 15'er yıla kadar hapsi istendi
İzmir'de 6 işçinin öldüğü vinç kazasına ilişkin 7 kişinin 15'er yıla kadar hapsi istendi
Ahmet Necdet Sezer'in danışmanı Dışişleri Bakanı oluyor! Necmettin Erbakan'ın bakanı da kadroda
Ahmet Necdet Sezer'in danışmanı Dışişleri Bakanı oluyor! Necmettin Erbakan'ın bakanı da kadroda
İlk Milli Elektrikli Tren Seti İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak
İlk Milli Elektrikli Tren Seti İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak
Niğde'de üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için fidan dikti
Niğde'de üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için fidan dikti