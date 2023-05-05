Devlet Bahçeli'den, The Economist'in haberine tepki: Paravan Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde "14 Mayıs, Türkiye için bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

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İngiliz The Economist dergisinin "Erdoğan gitmeli" haberi büyük tepki çekti. Türkiye'nin 14 Mayıs seçimlerine karışan dergi haberde aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na da destek verdi.

Bugün Çorum'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi düzenleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, İngiliz dergisinin haberine konuşmasında yer verdi.

Bahçeli, "The Economist terör koridorunun açılacağını, Türk dış politikasının tamamen değişeceğini iddia etmiş. 7 düvel 14 Mayıs’ı bekliyor. Haçlı bakiyeleri son kozlarını oynuyor. Paravan Kılıçdaroğlu’nun arkasında duruyorlar. 14 Mayıs için mual hayal kuruyorlar. Etnik ve mezhep bölünmesine düşmüş Türkiye için ayin yapıyorlar, hevesleri boşunadır. Teröristin hükmü Türkiye’den geçmez. Türkiye’yi düşüremezler, Türkiye’yi siyasi istikrarsızlık yıllarına götüremezler." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 9 gün sonra yapılacak seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. Demokratik bir yarışın gerçekleşmesini diliyor, seçime katılacak partilere başarılar diliyorum.

"14 Mayıs Türkiye için dönüm noktasıdır"

Çorum’da eyyamcılık yoktur, yalana tevasül edenin haysiyetinden söz edilemez. Çorum’un hükümran bir mazisi vardır. Şimdi yeni bir gelecek önümüzdedir. 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye’nin meşalesi yıkılmıştır. Geleceğin gücü Türkiye’dir.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ufukta görülmüştür. 14 Mayıs seçimlerini cumhurun zaferi ile pekiştirmek lazım. Milli birlik ve kardeşlikle beraber yaşarız. Engelleri zorlukları hep birlikte aşarız. Aziz milletim sıra sende.

İstihdamı, yatırımı geliştirmek için aziz milletim sıra sende. Söz sizin ,karar sizin, bayrak sizin millet sizsiniz. Geleceğinizi karartmak isteyenler var.

"Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ile yol yürüyor"

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin önünü kesmek için çırpınıyor. Terörist Demirtaş, Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim diyor. Kim kiminle yürür bakın siz. Biz halkımıza ne diyorsa ona bakıyoruz. Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ile yol yürüyor.

Kılıçdaroğlu’nun Ağrı ve Van mitingleri bölücülüğün meydan okumasına sahne oldu.

Türklüğü anayasadan çıkaracağız demedi mi? Kılıçdaroğlu sessiz kaldı. Türklüğün anayasadan çıkarılması demek, kefendir. Türk milletini hiçbir alçak sökemez, buna güç yetiremez.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde krizlere zamanında müdahale edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi güvenlik ve barış iklimini geliştirmiştir. Kazanan Türkiye olmuştur.

Bunlar iş bilmez, erdem bilmez, ahlak bilmez. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak akılsızlıktır.

İstiklal bizden yanadır, millet bizde yanadır. Tarih bizden yanadır.

"Zillet ittifakı Türkiye düşmanlarının yoludur"

Cumhur İttifakı'na zincir takmak hiçbir alçağın haddi değildir. Zillet İttifakı münasebetsizlerin ittifakıdır, münakaşanın ittifakıdır. Zillet İttifakı, Türkiye düşmanlarının yoludur.

Adil bir gelir dağılımı sağlamak için aziz milletim sıra sende. Terör örgütlerinin kökünü kazımak için aziz milletim sıra sende. Şimdi mühür sizde. Gelecek nesillerimize refah için yaşanacak bir gelecek bırakalım. İradeniz, irademizdir. Evetleriniz 14 Mayıs’ın zafer müjdesidir.