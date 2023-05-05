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Hac yolcuları için isteğe bağlı Kur'an-ı Kerim öğretim kursları düzenlenecek

Hac yolcuları için isteğe bağlı Kur'an-ı Kerim öğretim kursları düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac yolcularından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenlere yönelik Kur'an-ı Kerim öğretim kursları düzenlenecektir." ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, çevrim içi yapılan "2023 Hac Yolcularının İllerde Uygulanacak Eğitim Programlarını Değerlendirme Toplantısı"nda il müftüleriyle bir araya geldi.

Erbaş, toplantıda, hac ibadetinin Kabe'ye yapılan fiziki bir yolculuk olduğu kadar aynı zamanda insanın özüne, kendi iç dünyasına ve yaratıcısına yaptığı manevi bir yolculuk anlamı taşıdığına dikkati çekti.

Hac yolculuğunun müminlere nefis muhasebesi, nedamet, tövbe, istikamet, azim ve kararlılık fırsatı sunduğunu vurgulayan Erbaş, "Esasen bir Hak yolculuğudur. İnananları tevhide, vahdete ve eşsiz bir kardeşlik kongresine götüren mübarek ve mukaddes bir yolculuktur. İçinde barındırdığı hikmet ve sembolleriyle hac, hem teorik hem de pratik olarak Müslümanları inanç, ibadet, ahlak ve değerler ekseninde geliştiren, olgunlaştıran bir eğitim sürecidir." değerlendirmesini yaptı.

- "Tüm hacı adaylarına 'Hac Hazırlık Kursları' düzenlenecek"

Erbaş, hac yolcularının, Allah'ın misafiri olarak nitelendirildiğini belirterek, hac yolculuğunun ise sürekli "meşakkat" kelimesiyle ifade edildiğini aktardı.

Yolcuların yükünü hafifletmenin ve onlara bu yolculuğu kolaylaştırmanın da ibadet olarak addedildiğini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Hac ve umre hizmetlerinin devletimizin ve milletimizin onuruna yaraşır şekilde yapılmasına özen gösteriyoruz. Bu bağlamda hac ibadetinin ahkamına ve usulüne uygun şekilde, rahat ve kolaylık içinde yerine getirilebilmesi için gerekli bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz. Her geçen yıl yeni imkanlar ve uygulamalarla hizmetlerimizi genişletiyor ve güçlendiriyoruz.

Gerekli bilgi, beceri ve donanımına sahip olmadan bu görevleri hakkıyla gibi yerine getirmesi mümkün değildir. Bu yıl hacca gidecek vatandaşlar için tüm hacı adaylarına 'Hac Hazırlık Kursları' düzenlenecek. Kafileler oluştuktan ve uçak programları belli olduktan sonra koordineli bir şekilde kafile görevlileri ile birlikte 'Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları' düzenlenecektir. Hac yolcularından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenlere yönelik Kur'an-ı Kerim öğretim kursları düzenlenecektir."

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