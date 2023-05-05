'İki kırmızı çizgimiz var' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu ülke size teşekkür edecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde 5 milyon 300 bin gencin ilk kez oy kullanacağını hatırlatarak ''Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz. Bu ülke size teşekkür edecek.'' dedi. Kılıçdaroğlu, "İki kırmızı çizgimiz var; vatanımız bayrağımız" diye konuştu.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin mitinginde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, ''İlk kez 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Dünya siyaset tarihçileri şunu yazacaklar; 'Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı gençler sandığa gittiler demokratik yollarla bir otoriter yönetimi değiştirdiler.' Siz o zaman hep beraber sadece Türkiye için değil dünya gençliği için de örnek olacaksınız.'' dedi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da Erdoğan'ın Rize'de açıkladığı yeni yaş çay alım fiyatına da eleştirilerde bulundu.

"Sadaka zammı"

“Erdoğan çayın anavatanı Rize'de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kilogram yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL’yi buluyor” dedi.

"15 Mayıs'ta göreve gelir gelmez çay fiyatını düzelteceğim"

"Sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs'ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki açıklamalarından satır başları şöyle:

''Çiftçiyi toprakla barıştıracağız. Çiftçi üretecek Türkiye kazanacak. Çiftçi üretecek. Artık muzu çileği nohutu canlı hayvanı eti dışarıdan almayacağız her şeyi kendimiz üreteceğiz tüketeceğiz artanı da ihraç edeceğiz.

İlk kez oy kullanacak gençlere seslendi

İlk kez 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Bu ülke size teşekkür edecek. Ama dünya siyaset tarihçileri şunu yazacaklar 'Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı gençler sandığa gittiler demokratik yollarla bir otoriter yönetimi değiştirdiler.' Siz o zaman hep beraber sadece Türkiye için değil dünya gençliği için de örnek olacaksınız.

"Herkese saygı duyacağım"

Yeteri kadar kamplaştırdılar artık komşu komşunun kimliğini sorgulamaya başladı. Herkesin kimliği inancı Bay Kemal'in başının üstüne. Herkese saygı duyacağım.

"Beslenme çantası uygulamasına son vereceğiz"

Beslenme çantası uygulamasına son vereceğiz. Çocuk okula gidecek yemeğini yiyecek suyunu içecek.

Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız.

"İstanbul'un nüfusu 5 yılda 2 buçuk milyon azalacak"

Mersin'i bu bölgenin en güçlü kentlerinden birisi haline getireceğiz. Burada yaklaşık 850 bin yeni istihdam alanı yaratacağız. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu yaklaşık 2,5 milyon azalatacak. Bu bölge özel ekonomi bölgesi olacak. Akdeniz havzası Türkiye'nin ürettiği en güçlü merkez haline gelecek.

Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Asla ırkçılık yapmayacağız.

"İki kırmızı çizgimiz var; vatanımız bayrağımız"

Arada bir, bir sürü laf ediyorlar; yok 'Masanın altıdır, üstüdür.' Bir sürü iftiralar var. Allah onlara akıl fikir versin. Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim ama ben suçlanıyorum. İki kırmızı çizgimiz var; vatanımız ve bayrağımız.

"Bu ülkeye güzel baharları getireceğiz"

Emin olun bu ülkeye güzel baharları getireceğiz, birlikte mücadele edeceğiz sandığa gideceğiz oy vereceğiz ve sonra sevincimizi bütün dünyayla paylaşacağız. İnanın her şey çok güzel olacak, inanın bu ülkeye baharları getireceğim, birlikte huzur içinde yaşayacağız.''