Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da konuştu: Gabar'daki petrolü vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz

Van Beşyol Meydanı'ndaki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabar'ın bundan sonra terörle değil petrol zenginliğiyle anılacağını söyledi. Erdoğan, ''Gabar'daki petrolü vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz.'' dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da vatandaşlarla buluştu. Alanda 50 bin kişinin olduğunu söyleyen Erdoğan, Gabar'daki petrol keşfi için konuştu. Erdoğan "Doğal gazı bir ay ücretsiz sonra 25 metreküp faturadan düşüyoruz. Bitmedi Gabar'daki petrolü de vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz." dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları söyle:

"Gabar terörle değil, petrol zenginliğiyle anılacak"

Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Hiçbir zaman bir şey getirmeyecekler bunu bilin. Biz köken ve mezhep ayrımcılığı değil eser siyaseti yapıyoruz. CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci yanlarında yavrucuklar var. AK Parti'nin kitabında, MHP'de LGBT yok.

"Kılıçdaroğlu'nun görevi sadece mutfakta video çekmek sahnede kalp yapmak"

Bu masa siyasetin en meşru hakkı olan müzakere masası olmaktan çoktan çıktı. İstikameti rotası olmadığı için ne tarafa ilerseniz o tarafa gidiyor. Kılıçdaroğlu'nun görevi sadece mutfakta video çekmek sahnede kalp yapmak. Masanın başka ortağı sesini yükseltiyor bu sefer istikamet o tarafa dönüyor. İpin ucu başkalarının elinde olunca kendilerine tanınan hareket alanında savruluyorlar. 6+1 reis etmiyor.

"Uzattığımız eli ısıran bunlar değil miydi?"

Çözüm sürecinde terör sorununu bitirmek için uzattığımız eli ısıran bunlar değil miydi? Bugün ülkemizi Suriyelileştirmek için can atan bunlar değil miydi? Acıların neresinde benim Kürt kardeşlerim var? Birileri kandan, kavgadan, sefaletten beslendiği için onların bu tabloya ihtiyacı var.

Ülkemizi iç mücadeleleri ile oyalayanlar dünyanın kaynaklarını sömürdüler. Biz demokrasi ve kalkınma atılımları ile aradaki farkı kapattık bunları telaş sardı. Saldırıları göğüsledik.

"Gabar'daki petrolü vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz"

Şu anda 50 bin Vanlı kardeşim alanda. Demek ki 9 gün sonra sandıkları Vanlı kardeşlerim patlatacak. Bu başarılar birilerinin kabusu oldu. Doğal gazı bir ay ücretsiz sonra 25 metreküp faturadan düşüyoruz. Bitmedi Gabar'daki petrolü de vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz.

Ülkemizin ilk yerli otomobilini yaparız hani nerede derler? Bay Kemal Gemlik'te fabrika hadi git... Meral Hanım sen neden gitmiyorsun? Uçak yaparız, helikopter yaparız ne gerek vardı derler. Konut yaparız, sulama tesisi yaparız takmadık kulp bırakmazlar.

14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayatimize sahip çıkmazsak bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi çökecek. Her seçim dönemi olduğu gibi değer istismarcıları var. Atıyorlar, tutuyorlar, kırıyorlar. Mazilerindeki utanç tabloları gerçek seçim dönemindeki vaatleri yalan.

Son mali seçimlerde ekmekten, süte, internetten, traktöre ücretsiz verme sözü vermişlerdi. İstanbul'a uğradığı yok bol bol Bodrum'a gidiyor. İstanbul'u sel alıyor Bodrum'da. Ben İBB Başkanlığını CHP'den almıştım. İstanbul susuzdu, çöp, çukur...

Kılıçdaroğlu'na S-400 tepkisi

Her şeyi bedava yapmayı bırakın yeni projeler başlatmayı yarım aldıkları işleri sürdüremediler. Bunlar nasipsiz, bunlar tembel. Ülkenin başına gelseler işçi, emekli ay sonu maaşını alıp almayacağını bilemeyecek. Bizim kendilerine bıraktıklarına da sahip çıkamayacaklar. Çıkmış utanmadan ne diyor. S-400 vardı ya ABD'nin kaldırın dediği S-400'leri depoya alacağız bunu bay bay Kemal diyor. En güçlü savunma silahını depolara kaldırılmasına millet müsaade etmeyecektir. Otoyolları işlemez hale getireceklermiş. İHA'yı, SİHA'yı, Kızılelma'nın önünü keseceklermiş. Bizim hazırlığını yaptığımız, son aşamasına getirdiğimiz işleri duyup proje diye yutturmaya çalışıyor.

"Bir sonraki buluşmamızı seçim zaferimizin sevincini paylaşmak için yapacağız"

Teröründen LGBT'sine nice sinsi niyetle evlatlarımızın geleceğine göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz. Benim Vanlı Kürt kardeşim ailenin kutsiyetine inanır. Bizde aile kutsaldır. Van'dan aldığımız güç ve destekle 14 Mayıs'ı yeni demokrasi şölenine döndürmekte kararlıyız. Bir sonraki buluşmamızı seçim zaferimizin sevincini paylaşmak için yapacağız.