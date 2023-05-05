Opel'den mayıs ayında sıfır faizli kredi seçenekleri

Binek ve SUV modellerinde müşterilerine cazip avantajlar sağlayan Opel, başarılı ticari araç modellerinde 120 bin TL için, 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor.

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Opel açıklamasına göre, marka, mayıs ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Markanın cesur ve yalın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 844 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in cesur ve yalın tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 1 milyon 191 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 1 milyon 5 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor. Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla beraber 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 1 milyon 85 bin 900 TL’ye satın alınabiliyor.

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan modeli Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 783 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 604 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Opel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle birlikte 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 949 bin 900 TL’ye satışa sunuluyor.

Açıklamadaki bilgilere göre, "İşi Almanlara Bırakın" sloganıyla ticaride hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine pragmatik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde mayıs ayına özel 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu ek tekliflerle fark yaratıyor. Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life’a, 621 bin 900 TL’den, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’ya ise 478 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 684 bin 900 TL’den, Vivaro City Van ise 795 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ergonomik tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün Alman mühendisliği ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 1 milyon 117 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, mayıs ayının kampanya olanaklarına ek olarak, birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, mayıs ayında müşterilerini showroom’larına davet ediyor.

Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, yenilenen Opel Türkiye internet sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor.