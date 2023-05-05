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İngiltere Kralı Charles yarın tacına kavuşacak!

İngiltere Kralı Charles yarın tacına kavuşacak!

İngiltere’nin başkenti Londra’da Kral III. Charles'ın taç giyme töreni için hazırlıklar tamamlandı.

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İngiltere Kralı III. Charles'ın yarın gerçekleşecek taç giyme töreni için hazırlıklarda sona gelindi. İngiltere genelinde büyük bir etki oluşturacak törene Londra halkı büyük ilgi gösteriyor. Yarın sabah saatlerinde başlayacak taç giyme töreni için bir gün öncesinden geçiş töreninin yapılacağı alanda beklemeye başlayan çok sayıda İngiliz, tarihi ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşayacak.

Kraliçe Elizabeth’in Eylül 2022'de ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles'ın taç giyme töreni öncesi provalar tamamlandı. İngiltere’de iş yerleri, evler ve sokaklara Kral Charles’ın fotoğrafları asılırken, Buckingham Sarayı’nın çevresi de süslenerek tören için hazırlandı. Taç giyme töreni hazırlıkları çerçevesinde Westminster Katedrali, Big Ben Saat Kulesi ve Parlamento Binası kraliyet ailesini anmak için yansıtılan görüntülerle aydınlatıldı. Londra genelinde tarihi gün için olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.

Kral Charles, 64 yıl veliaht olarak beklediği tahta düzenlenen törenle yarın çıkacak. Kral, Buckingham Sarayı’ndan çıktıktan sonra kortejle yaklaşık 40 dakikalık bir yürüyüşün ardından Westminster Katedrali’ne ulaşacak ve burada yapılan törenle taç giyecek.

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