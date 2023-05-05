Aydın'da genç kadın kocası tarafından dövülerek öldürüldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evinde komşuları tarafından darbedilmiş olarak baygın halde bulunan Adanur Arslan (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis merkezine gidip, eşini darbettiğini söyleyen Muhammed Arslan, (26) gözaltına alındı.Abone ol
Yeni Mahalle'de ikamet eden iki çocuk annesi Edanur Arslan'ın (24) yakınları evden gelen bağırma sesleri üzerine eve girdi.
Baygın halde bulunan Edanur Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının eşi M.A, polis merkezine giderek eşini darbettiğini söyledi ve teslim oldu.
Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.