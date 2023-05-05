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Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

CHP'li Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan 4 kamu görevlisi ve bir firma sahibine de hapis ve para cezaları verildi.

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Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle ihale edilen ve 17 Mart 2019'da açılışı yapılan 129 metrekarelik taziye evinin, fotoğraf delil gösterilerek 19 Ocak 2020'de yapılmış olduğu iddiasıyla açılan davanın 8. celsesi Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. CHP'den milletvekilliği adaylığı için görevden uzaklaştırılarak Yalova Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden fakat aday gösterilmeyen Vefa Salman duruşmaya katılmadı.

Davaya ihaleyi alan firma sahibi Feridun Çetin de katılmazken, diğer sanıklar dönemin Fen İşleri Müdürü Hamit Kutlu, belediye personeli Türker Bayram, Murat Sırmabıyık, İlker Hasan Küpeli salonda hazır bulundu.

Bir önceki davada avukatları yargılamaya tepki alarak istifa eden Vefa Salman’ın yeni avukatının savunma için süre talebi mahkeme heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi. Heyet, ret kararı için son 4 celsedir süre verilmesini gerekçe gösterdi. Ardından, davaya katılan sanık ve avukatları savunmalarını gerçekleştirdi.

Mahkeme heyeti Vefa Salman ile ilgili kamu görevlisinin evrakta sahtecilik suçunda verdiği 3 yıl hapis cezasını, sanığın sabıkasız oluşu, cezanın geleceği üzerinde etkisini nazara alarak 2 yıl 6 aya düşürdü. Heyet, Salman’a görevini kötüye kullanma suçundan ise verdiği 6 ay hapis cezasını 5 ay düşürdü ve 3 bin TL para cezasına çevirdi.

Mahkeme heyeti, diğer belediye personeli sanıklar Hamit Kutlu, Türker Bayram, Murat Sırmabıyık, İlker Hasan Küpeli hakkında da aynı suçlamalardan 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 3 bin TL para cezası verdi.
İhaleyi alan firma sahibi Feridun Çetin ise, resmi evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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