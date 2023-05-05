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Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Düzce'de başladı

Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Düzce'de başladı

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları başladı.

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Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisinde düzenlenen şampiyonaya, 25 ilden 53 kulüp ve 300 sporcu katılıyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın şampiyonanın startını vermesinin ardından Melen Çayı'nda botlarını suya indiren kadın ve erkek sporcular; RX, RX H2H kategorilerinde kürek çekerek derece elde etmek için mücadele verdi.

Vali Atay, şampiyonanın güzel bir ortamda gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Sporcularımıza ve yöneticilerimize ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. İnşallah kazasız belasız, güzel bir yarışma olur." ifadelerini kullandı.


Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe ise rafting branşının federasyona bağlanmasıyla ilk faaliyetlerini Melen Çayı'nda yaptıklarını söyledi.


Bugün sprint yarışlarıyla başlayan şampiyonanın yarın son bulacağını aktaran Beşe, "Yarın nehir iniş ve slalom yarışlarıyla bitireceğiz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 25 ilden 53 kulüp ve 300 sporcumuzla mücadelemize devam ediyoruz. Güzel bir organizasyon oluyor. Düzce Valiliği ve Belediyesi bizlere çok destek veriyor. İnşallah yarın da mücadelelere devam edeceğiz. Kazasız belasız bir şampiyona olmasını diliyorum." diye konuştu.


Şampiyonada yarın kadın ve erkek sporcularda 4 kategoride slalom ve iniş etap yarışları gerçekleştirilecek. Organizasyonda derece elde eden sporcular, milli takım kampına katılmaya hak kazanacak.

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