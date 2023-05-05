BIST 4.397
DOLAR 19,50
EURO 21,46
ALTIN 1.256,74
HABER /  DÜNYA

Araçla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı! 3 kişi öldü yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Araçla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı! 3 kişi öldü yaralılar var

ÜRDÜN’de seyir halindeki akaryakıt tankeri, bir araçla çarpışmasının ardından alev aldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Ürdün’ün İrbid kentindeki otoyolda seyir halindeki akaryakıt tankerinin sürücüsü bir anda direksiyona kırıp şerit değiştirmeye çalışınca arkadan gelen araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrilen akaryakıt tankeri, bir anda alevlere teslim oldu. Kazanın yaşandığı otoyoldaki birkaç araç çıkan yangın nedeniyle hasar gördü.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir’e Patryk Szysz’den kötü haber! Son durumu belli oldu...
Başakşehir’e Patryk Szysz’den kötü haber! Son durumu belli oldu...
Jeotermal kaynakla domates üretilen "kış kenti"nde fideler toprakla buluştu
Jeotermal kaynakla domates üretilen "kış kenti"nde fideler toprakla buluştu
Şırnak’ta 45 koyunun kesildiği aşiret düğününde paralar havada uçuştu
Şırnak’ta 45 koyunun kesildiği aşiret düğününde paralar havada uçuştu
Kızılcık Şerbeti Merve kim, gerçek adı ne? Nilay'ın başını yakacak
Kızılcık Şerbeti Merve kim, gerçek adı ne? Nilay'ın başını yakacak
Fatih Erbakan Bingöl'de duyurdu: Elektriğe özel fiyat yapacağız
Fatih Erbakan Bingöl'de duyurdu: Elektriğe özel fiyat yapacağız
Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Düzce'de başladı
Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Düzce'de başladı
Diyarbakır Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?
Diyarbakır Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis
İsrail’de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi sürüyor
İsrail’de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi sürüyor
Hıdırellezde gül ağacına dilek gömmek ne zaman 2023, okunacak dua hangisi?
Hıdırellezde gül ağacına dilek gömmek ne zaman 2023, okunacak dua hangisi?
Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı
Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci açıklaması
TFF Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci açıklaması