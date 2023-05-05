Devlet Bahçeli: Kefenlerini ve sarı torbalarını hazır tutsunlar

Yozgat'ta terör örgütü elebaşlarının Kılıçdaroğlu seçimleri kazanamazsa iç savaş çıkar söylemlerine tepki gösteren Devlet Bahçeli "Böyle bir niyetleri varsa yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp da gelsinler" dedi.

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Mitinglere hız veren Cumhur İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli aynı anda farklı illeri ziyaret ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta, 'Aziz Milletin Sıra Sende' mitinginde önemli açıklamalar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Yozgat'a gelip PKK'yı bitireceğim söylemlerini hatırlatan Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun şimdi ise terör örgütüyle kol kola gezdiğini belirtti.

Terör elebaşlarının Kemal Kılıçdaroğlu seçimleri kazanamazsa iç savaş çıkar söylemlerine tepki gösteren Devlet Bahçeli net konuştu.

"Kefenlerini ve sarı torbalarını hazır tutsunlar"

Bahçeli böyle bir hedefi olanların kefenlerini ve sarı torbalarını alıp yanlarında getirsinler dedi.

"Terörist Demirtaş’ın serbest bırakılacağını vaat eden Kılıçdaroğlu aynen çarkıfelek gibidir"

Muhalefetin terörle olan ilişkisine tepki gösteren Bahçeli şöyle konuştu:

Terörist Demirtaş’ın serbest bırakılacağını vaat eden Kılıçdaroğlu aynen çarkıfelek gibidir. Bir terörist alçakça milletimizi tehdit ederek 14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar diyebilmiştir. Eğer böyle bir niyet ve planları varsa tavsiyem yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp da gelmelidirler.



"Yozgat dik duruşlu insanların yöresidir"

Yozgat'ta konuşan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli kardeşlerim Yozgat’ı anlatmak için kelimeler kifayetsizdir, sadece yaşanır. Yozgat dik duruşlu insanların yöresidir. Yozgat’a ihanet giremez, girmemiştir. Yozgat cesurdur, zalime boyun eğmez. Milli umutları karartmak isteyen siyasi partiler Zillet İttifakı’nda toplandı. CHP ile PKK aynı masadadır. FETÖ masanın gözcüsüdür. İYİ Parti ile HP-PKK iki elmanın bir yarısıdır.

"Zillet partilerinin başkanlarının muhatapları PKK'dır, FETÖ'dür"

Kılıçdaroğlu'na 'Kazanamayacak aday' dediler, masada kriz çıkardılar. Birbirlerine oyun oynadılar. Milletimizi aldatmak istediler. Adına 'Strateji' dediler. Sonra tutup iki büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanı Yardımcısı dediler. Önlerine kim geldiyse olmayan makamları dağıttılar. Sabah ilk kalkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaptılar.

Elleriyle kalp işareti yaptılar. Kalp işarette değil itibardadır. Kalpleri kaskatı kesilmiş olan zillet partilerinin başkanlarının muhatapları PKK'dır, FETÖ'dür.



"Milletimiz yas tutarken sözde bakanlık dağıtımı yaptılar"

Aylarca koltuk paylaşmalarında gerilimler yaşandı. Köşe kapmaca oynadılar. Kaçak güreştiler. Birbirlerinin kuyusunu kazdılar. Cumhurbaşkanı adaylarını 'kukla' yerine koydular. Milletimiz yas tutarken sözde bakanlık dağıtımı yaptılar. Boşa sallayıp dolu tutma hevesine kapıldılar.

385 günde bir Cumhurbaşkanı adayını zorlukla belirlediler. Türkiye'nin felaketlerle mücadelesini karaladılar. Kahramanmaraş merkez üssü depreminin 2,5 ay içinde yaraların sarılmasına, felaketin derin izlerinin sarılmasına tahammül edemediler. Enkaz üzerinde istismar yarışına girdiler.

"Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız"

Türkiye tek ses, tek nefestir. Karşımıza çıkan bütün engelleri teker teker geçeceğiz. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar, mutlaka başaracağız. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Yeni Türkiye, yeni hayat hep birlikte kurarız. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız. Hep birlikte Türk milletiyiz.

CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir. Bunlarla bir gelecek olmaz. Soruyorum sizlere Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılıp reforma tabi tutulması konusunda yanımızda mısınız?