DS Automobiles'tan mayıs ayına özel düşük faizli kredi kampanyası

DS Automobiles, DS 7 BlueHDi modelinde mayıs ayı boyunca geçerli olacak düşük faiz kredi kampanyası başlattı.

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DS Automobiles'ın mayıs ayı teklifleri kapsamında; DS 7 BlueHDi 130 seçenekleri, 300 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla bu otomobile sahip olmak isteyenleri bekliyor.

Turbo beslemeli ve yüksek basınçlı direkt enjeksiyon kullanan dizel motora sahip DS 7 BlueHDi 130 modellerin 8 kademeli tam otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor ve araç 100 kilometrede 4 litre yakıt tüketiyor. Sakin çalışma karakteri ve gelişmiş ses izolasyonuyla kabine asgari düzeyde ses yansıtan otomobil, geniş bir devir aralığında sunulan 300 Nm'lik yüksek torku ile akıcı bir sürüş sağlıyor.

DS, premium otomobil dünyasındaki konumunu kuvvetlendiriyor

DS Automobiles, yepyeni modelleriyle premium otomobil dünyasındaki konumunu kuvvetlendirmeyi sürdürüyor. Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden şirket, DS 7 ile gelişimine hız katıyor.

Donanım zenginliğiyle beğeni toplayan DS 7'de Performance Line ve Opera gibi iç mekan tasarım konseptleri mevcut.

DS Pixel Led Vision 3.0, Kablosuz Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay, Android Auto), DS Iris System, eCall Otomobil İçi Acil Çağrı Sistemi ve 19 inçlik Edinburgh Hafif Alaşım Jantlar yeni donanımlar olarak DS 7 yelpazesine eklenirken, arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş klima sistemi ve akustik izolasyonlu camlar da standart donanım olarak sunuluyor. Model, yenilenen radar sensörüyle ve yarı otonom sürüş yardımcısıyla öne çıkıyor.

DS 7 Crossback'te yalnızca DS Night Vision gece görüş yardımcısı eşliğinde sunulan Visiopark360, ön ve arka kameralı park yardımcısı ise DS 7'de iyileştirilmiş kamera çözünürlüğüyle opsiyonel donanım listesinde yerini alıyor.