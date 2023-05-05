AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İstanbul'da milyonluk miting için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi." açıklamasında bulundu.

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AK Parti, 7 Mayıs pazar günü yapılacak olan Büyük İstanbul mitingi için çalışmalarına devam ediyor. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Yüzyılın Mitingi için AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İstanbul'da milyonluk miting düzenleyeceğiz. Mitingde alanlara sığmayacak bir yoğunluk yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Osman Nuri Kabaktepe'nin öne çıkan açıklamalar şöyle:

Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Heyecanlıyız, özellikle İstanbul'da çalışmalar esnasında hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi ve alaka heyecanımızı çalışma azmimizi daha da yukarı çekiyor. İllerimizdeki heyecanı hep beraber görüyoruz. AK Parti'nin 21 yılda 200 yıllık hizmeti yapmış olması milletimizin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan güvenin göstergesidir. İstanbul mitingimizde diğer illerdeki mitingler gibi coşkulu olacak. Recep Tayyip Erdoğan kazandı diye ilan edilen bu mitingleri İstanbul'da yapacağız. İstanbul'dan illerde mitinglerimiz sürecek. Nüfusumuzdan da hareketle en büyük mitingimizi İstanbul'da yapacağız. 7 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ın galibidir işaretini vereceğiz. Zaten diğer mitinglerimizden de bu işareti alacağız. İstanbul'da milyonluk miting düzenleyeceğiz. Mitingde alanlara sığmayacak bir yoğunluk yaşanacak.

Diğer mitinglerde 14 Mayıs'ın zafer işareti verildiği için uluslararası dergilerden gazetelerden köşe yazarlarından herkes Türkiye'yi yönlendirmeye çalışıyorlar ya da öyle zannediyorlar. Böyle ipe sapa gelmeyecek açıklamalar ve yazılar da yazmaya başladılar. İstanbulumuzda milyonluk miting yapacağız. İstanbullu kardeşlerimizde bu heyecan var. İnsanlar miting alanına sığmayacak. Şimdiden orayı dolduracak kardeşlerimize teşekkür ederim.

Yenikapı mitingine İBB engeli mi?

Siyasi partilerin miting yapma alışkanlıkları var. Biz genelde Avrupa yakasında yaparız büyük mitinglerimizi, CHP genellikle Anadolu yakasında yapıyor. Seçim kurulu 1 Mayıs'ta kuraları çekiyor Maltepe meydanı bize çıkmıştı, Yenikapı'da saatimiz var Atatürk Havalimanı da bize çıkmıştı bazılarını günlük planladılar bazılarını saatlik seçim kurulunun taktiridir. Dolayısıyla biz Maltepe'de miting yapmayı düşünmediğimiz için ya Yenikapı'da yapacağız ya Atatürk Havalimanı'nda yapacağız ona karar vermemiştik. Maltepe de gündüz erken saatlerde çekilmişti. Öyle bir gelen talebi de biz memnuiyetle karşıladık. Demokrasi bayramıdır bir festivaldir. Biz feragat ederiz dedik. Bizim de daha kuralar çekilmeden bu tavrı gösterdik. Böyle olmasını gerektiğini düşünüyorum..

Neden Yenikapı değil?

Bu tarafı var. Biz her ikisini de değerlendirelim dedik. Yenikapı maalesef bu cümleyi kuruyorum ama kurarken 1 haftadır bu cümleyi kuruyorum hala bir açıklama gelmediği için artık bunu kabullendiklerini ve gerçeğin böyle olduğunu da ilk kez burada sizin yayınınızda bu yargı cümlesini de ifade etmiş olayım. 1 haftadır şunu söylüyorum diyorum ki İBB yetkililerine Sayın İmamoğlu başta olmak üzere şehir şehir gezip İstanbul'un sorunlarını unutmayı lütfen bırakınız. 6 ve 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting olunacağı biliniyor. Buralar seçim kurulu tarafından miting alanı olarak ilan edildi. Hiçbir organizasyona 2 saatte hazırlanılmaz. Özellikle AK Parti'nin Yenikapı'da miting yapmasını engellemek için mi 5 Mayıs gecesine kadar oraya festival programı koydunuz. Geçen yıl bu programları Topkapı'da yapmışsınız niçin bu yıl oraya aldınız? Niçin 5 Mayıs gecesine kadar bunu koydunuz? AK Parti'nin orada miting hazırlığı yapmasını engellemek, sıkıştırmak, tek güne indirmek ya da saatlere indirmek için bunu yaptınız. Böyle bir bakış açımız var böyle bir değerlendirmemiz var böyle bir şüphemiz var..

Art niyet seziliyor

Bunda dair gerekli açıklamaları yapın diye 1 haftadır söylüyoruz. Henüz bir açıklama gelmedi. Geldiyse de ben duymadım. Biz hakikatin peşindeyiz onlar gibi algının manipülasyonun peşinde değiliz ama bu soruyu sormak hakkımız. Ben aramak zorunda değilim sormak zorunda değilim. Demokrasiye saygı gereği o zaman Maltepe'ye de bir tane festival koysalardı. Burada bir art niyet seziliyor. Olup olmadıklarını kendileri açıklasın.

Şunu her zaman söylüyoruz AK Parti'nin sevdasını Cumhurbaşkanımıza olan aşkımızı İstanbulluyla buluşmalarını böyle basit oyunlarla engelleme şansı yok. Biz gerekirse denizin üzerinde de toplanır o mitingi yaparız. Bunlar bu tip manipülasyonlara girmeden oradaki kısıtlılığı görünce Büyükşehir'in oluşturduğu bu durum miting yapmayı engellemiştir. İster engellemek için yapsınlar ister rastgele bu kararı almış olsunlar ikisini de ihtimal veriyorum. 1 haftadır açıklama yapmadıkları için bilerek yaptıkları bir şeydir. Tesadüfen de olsa miting yapmayı kısıtlamıştır..