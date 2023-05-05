Hakan Bayrakçı, SONAR'ın bomba seçim anketini canlı yayında açıklıyor

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ile canlı yayında son anket sonuçlarını değerlendiriyor.

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14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine artık 9 gün kaldı. Özellikle büyük bir temponun yaşandığı siyasi arenada şu anda en önemli konu anketler. Peş peşe yayınlanan anket sonuçları artık bu tarihten itibaren televizyonlarda yasa gereği yayınlanamayacak. Ancak sosyal medyada bu kural geçerli değil.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ile canlı yayında son anket sonuçlarını ve gündemin diğer maddelerini masaya yatırıyor.