AK Parti'den işaretli oy pusulası açıklaması: Biz de bu işin takipçisiyiz

CHP'nin, Avustralya Sidney'de işaretli oy pusulaları çıktığı açıklaması üzerine Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, açıklamada bulundu.

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CHP'den yapılan açıklamada, yurt dışı seçimlerde Avustralya Sidney'de açılmamış işaretli oy pusulaları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Avustralya Sidney 2-G sandığında, açılmamış oy pusulasında AKP’ye basılan mühür çıktı. Tutanak tutuldu. Partimiz adına Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Takipçisi olacağız" denildi.

"Biz de bu işin takipçisiyiz"

Bu açıklamanın ardından Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel'den bir paylaşım geldi.

Özel, "Biz de bu işin takipçisiyiz, nasıl olduğunun ortaya çıkartılmasını herkesten çok biz istiyoruz. Ayrıca bu oy pusulasının bu şekilde olduğunu ilk bulan ve tespit eden AK Parti sandık kurulu üyemiz Emine Delialioğlu olup kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.