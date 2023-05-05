BIST 4.401
DOLAR 19,50
EURO 21,50
ALTIN 1.262,67
HABER /  SEÇİM

AK Parti'den işaretli oy pusulası açıklaması: Biz de bu işin takipçisiyiz

AK Parti'den işaretli oy pusulası açıklaması: Biz de bu işin takipçisiyiz

CHP'nin, Avustralya Sidney'de işaretli oy pusulaları çıktığı açıklaması üzerine Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, açıklamada bulundu.

Abone ol

CHP'den yapılan açıklamada, yurt dışı seçimlerde Avustralya Sidney'de açılmamış işaretli oy pusulaları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Avustralya Sidney 2-G sandığında, açılmamış oy pusulasında AKP’ye basılan mühür çıktı. Tutanak tutuldu. Partimiz adına Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Takipçisi olacağız" denildi.

"Biz de bu işin takipçisiyiz"

Bu açıklamanın ardından Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel'den bir paylaşım geldi.

Özel, "Biz de bu işin takipçisiyiz, nasıl olduğunun ortaya çıkartılmasını herkesten çok biz istiyoruz. Ayrıca bu oy pusulasının bu şekilde olduğunu ilk bulan ve tespit eden AK Parti sandık kurulu üyemiz Emine Delialioğlu olup kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: Zihinsel olarak problemleri var
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: Zihinsel olarak problemleri var
İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi!
İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi!
Devlet Bahçeli: Kefenlerini ve sarı torbalarını hazır tutsunlar
Devlet Bahçeli: Kefenlerini ve sarı torbalarını hazır tutsunlar
DS Automobiles'tan mayıs ayına özel düşük faizli kredi kampanyası
DS Automobiles'tan mayıs ayına özel düşük faizli kredi kampanyası
Esenler'de esnaf ziyaretinde bulunan milletvekili adayına: "AK Parti ise girebilirsiniz"
Esenler'de esnaf ziyaretinde bulunan milletvekili adayına: "AK Parti ise girebilirsiniz"
Araçla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı! 3 kişi öldü yaralılar var
Araçla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı! 3 kişi öldü yaralılar var
Başakşehir’e Patryk Szysz’den kötü haber! Son durumu belli oldu...
Başakşehir’e Patryk Szysz’den kötü haber! Son durumu belli oldu...
Jeotermal kaynakla domates üretilen "kış kenti"nde fideler toprakla buluştu
Jeotermal kaynakla domates üretilen "kış kenti"nde fideler toprakla buluştu
Şırnak’ta 45 koyunun kesildiği aşiret düğününde paralar havada uçuştu
Şırnak’ta 45 koyunun kesildiği aşiret düğününde paralar havada uçuştu
Kızılcık Şerbeti Merve kim, gerçek adı ne? Nilay'ın başını yakacak
Kızılcık Şerbeti Merve kim, gerçek adı ne? Nilay'ın başını yakacak
Fatih Erbakan Bingöl'de duyurdu: Elektriğe özel fiyat yapacağız
Fatih Erbakan Bingöl'de duyurdu: Elektriğe özel fiyat yapacağız