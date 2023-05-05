DBP'li Saliha Aydeniz: 14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısı parça parça edeceğiz

Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin kollarından olan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Mardin'de yaptığı konuşmasında tehditler savurarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Öcalan'ın özgür kalacağını söyledi.

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Meydanlarda, televizyon programlarında ve sosyal medyada sık sık demeçler veren liderler, seçmenlere vaatlerini açıklamaya devam ediyor.

CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi Kandil'in siyasi uzantısı HDP ve HDP'nin kolları ise meydanlarda tehditler savuruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sonunun Saddam gibi olacağını söyledi.

"14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz"

14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parçalayacaklarını belirten Aydeniz, şu ifadeleri kullandı:

Kendine en büyük sarayları yapan diktatör Saddam'ın sonunun ne olduğunu gördük; bunun da sonu aynı olacak.

14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça, parça edeceğiz ve tecride son vereceğiz.