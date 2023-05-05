AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına yönelik taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya ilişkin Abdulkadir Y. adlı kişi polis tarafından gözaltına alındı.Abone ol
Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya ilçesi Doktor Mediha Eldem Sokakta bulunan AKP İl Başkanlığı'na saldırıda bulunuldu.
Abdulkadir Y., yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlattı. Binanın giriş katındaki camda çatlak meydana gelirken, şüpheliye binanın yakınında bulunan polisler müdahale etti.
Abdulkadir Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.