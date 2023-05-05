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Kadro dışı kalan Lionel Messi özür diledi

Kadro dışı kalan Lionel Messi özür diledi

Kulüpten habersiz Suudi Arabistan'a giden ve bu yüzden 2 haftalığına kadro dışı bırakılan Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarından özür diledi.

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PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Messi'nin kulüpten ayrılacağı konuşuluyordu.

Kulüpten habersiz Suudi Arabistan'a gittiği için 2 haftalığına kadro dışı bırakılan Lionel Messi, sosyal medya hesabından konu ile alakalı paylaşımda bulundu.

Arjantinli yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Her zaman olduğu gibi, maçtan bir gün sonra da izinli olacağımızı düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize ettim ve iptal edemedim çünkü bunu daha önce bir kere yapmıştım. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün hakkımda vereceği kararı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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