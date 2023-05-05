Malatya'da 4 katlı bina çöktü: Enkaz altında kaldılar

Kahramanmaraş'taki asrın felaketini yaşatan depremlerden etkilenen Malatya'da 4 katlı bina çöktü. Bina altındaki bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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Kahramanmaraş'taki asrın felaketini yaşatan depremlerden etkilenen Malatya'da 4 katlı bina çöktü. Bina altındaki bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesinde bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın enkazında 1 kişinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bir kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi

Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı.