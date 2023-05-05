BIST 4.401
DOLAR 19,50
EURO 21,51
ALTIN 1.264,28
HABER /  GÜNCEL

Malatya'da 4 katlı bina çöktü: Enkaz altında kaldılar

Malatya'da 4 katlı bina çöktü: Enkaz altında kaldılar

Kahramanmaraş'taki asrın felaketini yaşatan depremlerden etkilenen Malatya'da 4 katlı bina çöktü. Bina altındaki bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Abone ol

Kahramanmaraş'taki asrın felaketini yaşatan depremlerden etkilenen Malatya'da 4 katlı bina çöktü. Bina altındaki bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesinde bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın enkazında 1 kişinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bir kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi

Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Partili lideri Akşener'e rest: Yayınlamazsa ben servis edeceğim
İYİ Partili lideri Akşener'e rest: Yayınlamazsa ben servis edeceğim
DBP'li Saliha Aydeniz: 14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısı parça parça edeceğiz
DBP'li Saliha Aydeniz: 14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısı parça parça edeceğiz
Kadro dışı kalan Lionel Messi özür diledi
Kadro dışı kalan Lionel Messi özür diledi
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı
Hakan Bayrakçı, SONAR'ın bomba seçim anketini canlı yayında açıkladı
Hakan Bayrakçı, SONAR'ın bomba seçim anketini canlı yayında açıkladı
AK Parti'den işaretli oy pusulası açıklaması: Biz de bu işin takipçisiyiz
AK Parti'den işaretli oy pusulası açıklaması: Biz de bu işin takipçisiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanamaz dediklerini aday yaptılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanamaz dediklerini aday yaptılar
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: Zihinsel olarak problemleri var
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: Zihinsel olarak problemleri var
İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi!
İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi!
Devlet Bahçeli: Kefenlerini ve sarı torbalarını hazır tutsunlar
Devlet Bahçeli: Kefenlerini ve sarı torbalarını hazır tutsunlar
DS Automobiles'tan mayıs ayına özel düşük faizli kredi kampanyası
DS Automobiles'tan mayıs ayına özel düşük faizli kredi kampanyası
Esenler'de esnaf ziyaretinde bulunan milletvekili adayına: "AK Parti ise girebilirsiniz"
Esenler'de esnaf ziyaretinde bulunan milletvekili adayına: "AK Parti ise girebilirsiniz"