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AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti

AK Parti Kırklareli Pehlivanköy ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Pehlivanköy ilçesinin Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, 23 Nisan Pazar günü kalp krizi geçirdi. Babaeski Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Açıkel, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildi. Açıkel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu 

Açıkel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise, “Sevgili dostlar 23 Nisan Pazar günü saat 20.30 civarı geçirdiğim kalp krizi sonucunda 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Babaeski ilçesi sonra Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleler ve anjiyo işlemleri sonrasında yoğun bakım ünitesinde tedavim sonlandırılmış kardiyoloji kliniğinde devam etmektedir. Bu süre zarfında arayan soran selam gönderen tüm dostlarıma teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” demişti.

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