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Sergio Ramos PSG'de kalıyor

Sergio Ramos PSG'de kalıyor

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol stoper Sergio Ramos, Arabistan'dan ciddi teklifler almasına karşın kariyerini PSG'de sürdürmek istediği konuşuluyor.

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İspanya LaLiga'da uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra 2021-22 sezonu öncesi PSG’ye imza atan Sergio Ramos ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol yıldız, Arabistan ve Amerika'dan ciddi teklifler almasına karşın futbol yaşantısına Fransa'da devam etmek istiyor.

PSG’den ayrılacağı ve Suudi Arabistan ekiplerinin hedefinde olduğu iddia edilen Sergio Ramos’la ilgili İspanyol basınında flaş bir haber geçildi. Mundo Deportivo’nun aktardığı habere göre Sergio Ramos 1 yıl daha PSG’de kalmaya hazırlanıyor.

Maaşında fedakarlık yapacak

Sergio Ramos’un PSG ile yeni sözleşme görüşmelerine başladığı ve büyük oranda mutabakat sağlandığı belirtildi. Halihazırda 6 milyon euro kazanan deneyimli stoperin maaşında büyük bir fedakarlık yaptığı haber detayında yer aldı.

37 yaşındaki savunmacı bu sezon PSG ile toplam 40 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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