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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri, Gabar'da bulunan petrol rezervi, Karadeniz gazı, ekonomi, dış politika ve gündeme ilişkin önemli konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TVNET'de yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları:

Bu ara Karadeniz'deydim. Meydanlarda muazzam bir çoşku var. Bugün adeta pik yaptı. Van ve hele Erzurum siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla karşıladı. Rize, Trabzon buralarda bambaşkaydı. Ordu hakeza öyleydi. Samsun aynen bugün Erzurum'un bir başka görünümü vardı. Emniyetin verdiği rakam 120 bin üzerindeydi. Bugün 130 bin civarındaydı. Pazar günü İstanbul mitingimizi yapacağız. Seçime kadar yoğun tempoyla devam edeceğiz.

Milletim 14 Mayıs'ı dört gözle bekliyor. Seçime önem verdik, 14 Mayıs seçimi tarihi dönüm noktası olacak. Bu seçimlere biz değil tüm dünya ayrı önem veriyor. Türkiye'yle hesabını kapatamamış olanlar da 14 Mayıs'a göz dikmiş durumda. 'Seçimi kazanacak adayla çıkmak lazım diyorlardı' şimdi bir kenara koydular. Kandil destek veriyor. Kandil dışındaki terör örgütü başları destek veriyor. Batılı medyada işi gücü bırakmış seçimi ana gündem haline getirmişler. Batıdan aferin almak için BBC'ye demeç vermiş. Bu açık şekilde batının çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz demek.

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