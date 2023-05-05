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Kim Min Jae Manchester United yolcusu gibi

Kim Min Jae Manchester United yolcusu gibi

İtalya'da 33 yıl sonra şampiyon olan Napoli'de ortaya koyduğu oyunla Avrupa devlerini peşine takan Kim Min-Jae, Premier Lig devi Manchester United'a transfer olmaya çok yakın.

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Sezon başında Fenerbahçe'den Serie A ekibi Napoli'ye transfer olarak sarı-lacivertli taraftarları hüzne boğan Kim Min Jae, şimdi de Napoli taraftarlarını üzmeye hazırlanıyor.

Bitime 5 hafta kala Napoli'nin İtalya'da şampiyonluğu garantilemesinde büyük rol oynayan Min-Jae'nin yeni adresi netleşiyor.

Ada yolcusu

İngiliz basınında yer alan habere göre, Güney Koreli yıldızın yeni rotası Premier Lig olacak. Başarılı savunma oyuncusu ile Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği belirtildi. 48 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Kim için Manchester United'ın bir adım önde olduğu kaydedildi.

Yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte başarılı oyuncunun İngiliz devlerinden birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Çizme ekibiyle bu sezon 42 resmi mücadelede forma şansı yakalayan Kim Min-Jae, söz konusu maçlarda 2 gol atıp 2 de asist kaydetti.

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