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Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis, maç sırasında taraftarla tartıştı

Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis, maç sırasında taraftarla tartıştı

Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisinde Olympiakos'u 73-69 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Itoudis, maçın 2. çeyreğinde bench arkasında bulunan taraftarla tartıştı.

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Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk etti. Müsabaka temsilcimizin 73-69 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertli böylece seriyi 2-2'ye getirdi.

9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak karşılaşmada galip gelen ekip Final Four'da yer alacak.

(GÖRÜNTÜ S SPORT'TAN ALINDI)

Itoudis taraftarla tartıştı

Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis, mücadelenin 2. çeyreğinde bench arkasındaki taraftarlardan biriyle tartışma yaşadı.

Itoudis, kendisine taktik verdiği düşünülen taraftara, "Buyur gel, sen koçluk yap" şeklinde tepki gösterdi.

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