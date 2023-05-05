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Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek Final Four şansını son maça taşıdı

Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek Final Four şansını son maça taşıdı

Fenerbahçe, Olympiakos'u 73-69 yenerek Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisini 2-2'ye getirdi. Final Four'a kalan takım Atina'daki son maçta belli olacak.

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Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırladı.

Müsabaka temsilcimizin 73-69 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre 17, Tyler Dorsey ise 16 sayıyla galibiyette önemli rol üstlendi.

Final Four son maça kaldı

Bu sonuçla sarı-lacivertliler seride durumu 2-2 eşitliğe getirdi.

3 galibiyete ulaşanın Final Four'a kalacağı eşleşmenin kazananını son maç belirleyecek.

9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak karşılaşmada galip gelen ekip Final Four'da yer alacak.

Fenerbahçe Beko: 73 - Olympiakos: 69

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Calathes 5, Pierre 17, Dorsey 16, Hayes-Davis 12, Jekiri 2, Motley 9, Metecan Birsen, Guduric 4, Edwards 8

Olympiakos: Walkup 8, Canaan 12, Vezenkov 2, Papanikolaou 4, Fall 12, Larentzakis, Sloukas 3, Black 3, McKissic 20, Bolomboy 3, Peters 2

1. Periyot: 18-17

Devre: 32-33

3. Periyot: 48-49

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