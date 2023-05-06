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Sultanbeyli'de korkunç kaza! Araç ikiye bölündü

Sultanbeyli'de korkunç kaza! Araç ikiye bölündü

Sultanbeyli’de meydana gelen trafik kazası sonucu bir araç ikiye bölündü. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

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Olay saat 23.30 sularında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre 55 SB 181 plakalı aracın sürücüsü makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki 64 AN 307 plakalı otobüse, yoldan geçen diğer araçlara ve bir kamyona çarptı.

Kaza sonucu araç ikiye bölünürken araç sürücüsü Berat Yeni ve yanındaki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yapan aracın sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.
Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla TEM Otoyolu Ankara istikameti yeniden trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü Adem Şahoğlu “Maltepe Cezaevinin oradaki bir kargo firmasından çıktık. Otoyola girdim. Arkadaş alkollüymüş. Öbür arkadaşı da suçu üzerine aldı. Bu arkadaş makas atarak gelirken otobüse vurdu sonra benim önüme düştü. Sonra baktım arkamdan gelen bir taksiye vurdu. Gördüğünüz gibi durum ortada, araç ikiye ayrıldı. Araçta 2 kişi olduğunu söylediler, birini yere yatırdılar. Başka bir şey görmedim.” dedi.

Kazayla ilgili konuşan otobüs yolcularından İsa Ören “Harem otogarından çıktık. Denizli’ye doğru gidiyorduk. Şu gördüğümüz karşıdaki araç bir sağ bir sol yaparak iki arabanın ortasına girdi. Bizim şoför de kurtarmak için manevra yaptı ama araca tam sol taraftan

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