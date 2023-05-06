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Gaziantep FK gelecek sezon için TFF'ye başvuru yaptı

Gaziantep FK gelecek sezon için TFF'ye başvuru yaptı

Kahramanmraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda ter dökmek için TFF'ye başvurdu.

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Gaizantep FK'dan gelecek sezonda mücadele etmek için TFF (Türkiye Futbol Federasyonu)'ye başvuru geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz resmi başvurusunu gerçekleştirdi"

"Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve 11 ilin etkilendiği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

TFF'den ziyaret etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen, kulüp tesislerinde teknik sorumlu Erdal Güneş ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kırmızı-siyahlı kulübün Başkanı Memik Yılmaz, ülkenin ve Gaziantep'in zor günlerden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni sezonda yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz"

"Asrın felaketi olarak adlandırılan bu süreç bizleri de derinden etkiledi. Ancak üzerimizdeki sorumluluk gereği çalışmalarımızı ve planlamamızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda sizlerin ziyareti bizler için çok önemli. Yeni sezonda yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umut ediyorum ki bir daha böylesi üzücü olaylar yaşanmaz ve güzel yarınları hep birlikte yaşarız."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de kulübün, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek için başvurusunun alındığı ve yasal prosedürlerin bir an önce yerine getirileceğini belirtti.

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