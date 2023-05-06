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OHAL bölgesinde bazı taşınmazların 3 aylık kira alacaklarında vazgeçildi

OHAL bölgesinde bazı taşınmazların 3 aylık kira alacaklarında vazgeçildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre OHAL ilan edilen illerde bulunan ve Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların 2023 yılı Şubat Mart Nisan ayı kira alacaklarından vazgeçildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre OHAL ilan edilen illerde bulunan ve Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların 2023 yılı Şubat Mart Nisan ayı kira alacaklarından vazgeçildi.

Bu aylara ilişkin yapılmış olan kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak.

Bahse konu taşınmazların kiracılarının, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmelerinin sonlandırılmasını talep etmeleri halinde, sözleşmeleri sonlandırılarak talep tarihinden itibaren bir ay içinde tahliyeleri sağlanacak. Bu halde kiracıdan kiralananın erken geri verilmesi nedeniyle bir alacak talebinde bulunulmayacak.

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