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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı görev alanları belli oldu

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı görev alanları belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim çalışmalarını anlattı. Kaftancıoğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş’ın tarımsal kalkınma, Ekrem İmamoğlu’nun ise deprem bölgesindeki yeniden yapılaşmayla ilgileneceğini söyledi.

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CHP, bugün İstanbul’da Büyük İstanbul Mitingi düzenleyecek. Miting öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. 

Seçim güvenliğiyle ilgili her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Kaftancıoğlu, "Türkiye’de de CHP olarak genel merkezimizde, Millet İttifakı’nın ortaklaşa kurduğu sandık güvenliği komisyonuyla birlikte bütün sandıklarda görevlilerimizin bulunması, bu görevlilerimizin aranması ile ilgili süreçler yürütülüyor. Türkiye genelinde deprem bölgesi hepimizin malumu. Yaklaşık 200 bin sandığın tamamında mutlaka ne yapacağını bilen kişilerle bu süreci yürüteceğiz. Ülkeyi yönetenlerden sandığı korumak zorundayız, oyları çaldırmayacağız." dedi.

Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun görevleri

Cumhurbaşkanı yardımcılarının görev alanlarının belirlenmeye başlandığını aktaran Kaftancıoğlu, "Mansur Yavaş tarımsal kalkınmadan sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak hızlıca oradaki aksiyonları alacak. Ekrem İmamoğlu özellikle deprem bölgesindeki yapılaşma ve oraların yeniden inşasıyla ilgili süreçlerle ilgilenecek." diye konuştu.

İlk turda bitmesi sürpriz olmaz

"Seçim için öngörünüz nedir? İlk turda bitecek mi?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Sahaya bahar gelmiş. Sahada artık insanlar ilk turda bitecek kadar değişim isteği içerisinde. Bu nedenle ilk turda, hatta beklenenin ve anketlerde çıkanın üstünde bir farkla seçim sonuçlanırsa bu benim için sürpriz olmayacak." diye yanıt verdi.

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